"Совет рынка" займется созданием и развитием системы учета атрибутов генерации, которые можно использовать при определении объема выбросов парниковых газов, говорится в сообщении энергорегулятора.



Атрибут генерации - это позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, которые возникают при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках.



"Совет рынка" займется созданием и обеспечением функционирования и развития системы учета атрибутов генерации и системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии", - сказано в релизе.



На ассоциацию также предлагается возложить функции по учету и ведению реестра атрибутов генерации, а также сертификатов происхождения электроэнергии. Реестр будет открытым для интеграции с другими информационными системами, в которых фиксируется возникновение и передача зелёных прав. Утверждать правила ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электроэнергии будет правительство РФ.



Низкоуглеродный (зеленый) сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.



В настоящее время законопроект о зелёных сертификатах находится на стадии общественного обсуждения. Правительство планирует внести его в Госдуму не позднее сентября этого года. Не позднее мая Минэнерго должно направить документ на рассмотрение непосредственно в правительство. В декабре 2021 года замминистра энергетики Павел Сниккарс, комментируя проект, сообщал, что Минэнерго рассчитывает на принятие закона в этом году.

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