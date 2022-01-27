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"Совет рынка" займется созданием и развитием системы учета атрибутов генерации

Электроэнергетика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:10    "Совет рынка" займется созданием и развитием системы учета атрибутов генерации, которые можно использовать при определении объема выбросов парниковых газов, говорится в сообщении энергорегулятора.
 
Атрибут генерации - это позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, которые возникают при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках.
 
"Совет рынка" займется созданием и обеспечением функционирования и развития системы учета атрибутов генерации и системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии", - сказано в релизе.
 
На ассоциацию также предлагается возложить функции по учету и ведению реестра атрибутов генерации, а также сертификатов происхождения электроэнергии. Реестр будет открытым для интеграции с другими информационными системами, в которых фиксируется возникновение и передача зелёных прав. Утверждать правила ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электроэнергии будет правительство РФ.
 
Низкоуглеродный (зеленый) сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.
 
В настоящее время законопроект о зелёных сертификатах находится на стадии общественного обсуждения. Правительство планирует внести его в Госдуму не позднее сентября этого года. Не позднее мая Минэнерго должно направить документ на рассмотрение непосредственно в правительство. В декабре 2021 года замминистра энергетики Павел Сниккарс, комментируя проект, сообщал, что Минэнерго рассчитывает на принятие закона в этом году.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567003/
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"Совет рынка" займется созданием и развитием системы учета атрибутов генерации

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:10   "Совет рынка" займется созданием и развитием системы учета атрибутов генерации, которые можно использовать при определении объема выбросов парниковых газов, говорится в сообщении энергорегулятора.
 
Атрибут генерации - это позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, которые возникают при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках.
 
"Совет рынка" займется созданием и обеспечением функционирования и развития системы учета атрибутов генерации и системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии", - сказано в релизе.
 
На ассоциацию также предлагается возложить функции по учету и ведению реестра атрибутов генерации, а также сертификатов происхождения электроэнергии. Реестр будет открытым для интеграции с другими информационными системами, в которых фиксируется возникновение и передача зелёных прав. Утверждать правила ведения реестра атрибутов генерации, предоставления, обращения и погашения сертификатов происхождения электроэнергии будет правительство РФ.
 
Низкоуглеродный (зеленый) сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций.
 
В настоящее время законопроект о зелёных сертификатах находится на стадии общественного обсуждения. Правительство планирует внести его в Госдуму не позднее сентября этого года. Не позднее мая Минэнерго должно направить документ на рассмотрение непосредственно в правительство. В декабре 2021 года замминистра энергетики Павел Сниккарс, комментируя проект, сообщал, что Минэнерго рассчитывает на принятие закона в этом году.
 


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