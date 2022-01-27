Работа газотранспортной системы Узбекистана восстановлена после блэкаута

Работа газотранспортной системы Узбекистана полностью восстановлена после массового отключения электроэнергии в стране во вторник, сообщает в четверг пресс-служба министерства энергетики.



В Узбекистане 25 января в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Позднее минэнерго уточнило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии, завершить работы планировалось в четверг. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.



"Работа всех газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций АО "Узтрансгаз", ранее остановленных в связи с перебоями в подаче электроэнергии, на данное время полностью восстановлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.



По данным ведомства, по состоянию на 12.00 (10.00 мск) 27 января объем транспортировки природного газа через систему "Узтрансгаза" составляет 6,892 миллиона кубометров в час, в том числе объем газа от газодобывающих предприятий – 5,403 миллиона кубометров в час (98% по сравнению с блэкаутом).



"Начинается процесс распределения газа по республике. Идут работы по равномерному распределению газа, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавили в пресс-службе.



Ранее минэнерго сообщало, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана после блэкаута займет как минимум двое суток. Газ сейчас поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.



Во вторник были зафиксированы массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии, предположительно, это связано с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.



Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

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