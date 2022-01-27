О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 14:20:01 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Песков назвал серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

Политика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:12    В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
Днем ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве. Пескова в четверг спросили, насколько серьезной в Кремле считают эту угрозу и насколько допустимы угрозы отзыва российского посла.
 
"Угроза серьезная", - сказал Песков.
 
За расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД.
 
В середине марта 2021 года Антонова отозвали в Москву для консультаций после резкого высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине в телеэфире. Салливан в этой ситуации покидать Москву не собирался.
 
Однако 15 апреля, после того, как администрация Байдена ввела новые санкции против России, Салливана вызвали в Кремль, и там ему посоветовали выехать в Вашингтон для консультаций. Сначала сообщалось, что Салливан не собирался следовать этому совету, но 22 апреля он все же улетел в США.
 
20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отозванные послы вернутся в свои миссии, когда это будет признано целесообразным. На работу послы США и России вернулись в июне после саммита Россия-США в Женеве.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567005/
Работа газотранспортной системы Узбекистана восстановлена после блэкаутаВ покупке биткойнов ВЦИОМу признались 4% опрошенных россиян
Просмотров: 80

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Госдеп США заявил, что "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину
27.01.22
Путин снова не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
27.01.22
США отвергли требование России о нерасширении НАТО на восток, но предложили ей кое-что другое
27.01.22
Китай призывает США способствовать миру в регионе вместо демонстрации силы
27.01.22
Песков назвал серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона
26.01.22
ФРГ отстаивает исключение сферы энергетики из возможных санкций в отношении РФ
26.01.22
Bloomberg: правительство Италии попросило бизнес отказаться от встречи с Путиным
26.01.22
В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу
25.01.22
Госдеп исключил какие-либо уступки России
25.01.22
Во французском парламенте предложили начать выход из НАТО
25.01.22
Трамп лидирует в качестве возможного кандидата республиканцев на выборах 2024 года
25.01.22
Bloomberg узнал, что ответят США на требования России по безопасности
25.01.22
Европа не сможет получать нефть, газ из России при отключении РФ от SWIFT
25.01.22
Bloomberg: США в письменном ответе перечислят действия России, которые вызывают тревогу

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Песков назвал серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:12   В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
 
Днем ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве. Пескова в четверг спросили, насколько серьезной в Кремле считают эту угрозу и насколько допустимы угрозы отзыва российского посла.
 
"Угроза серьезная", - сказал Песков.
 
За расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД.
 
В середине марта 2021 года Антонова отозвали в Москву для консультаций после резкого высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине в телеэфире. Салливан в этой ситуации покидать Москву не собирался.
 
Однако 15 апреля, после того, как администрация Байдена ввела новые санкции против России, Салливана вызвали в Кремль, и там ему посоветовали выехать в Вашингтон для консультаций. Сначала сообщалось, что Салливан не собирался следовать этому совету, но 22 апреля он все же улетел в США.
 
20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отозванные послы вернутся в свои миссии, когда это будет признано целесообразным. На работу послы США и России вернулись в июне после саммита Россия-США в Женеве.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →