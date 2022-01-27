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De Beers увеличила годовую добычу алмазов на 29%

Иностранные компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:32    В IV квартале 2021 года добыча De Beers составила 7,7 млн карат, что на 15% больше, чем в октябре-декабре 2020 года, сообщила Anglo American, контролирующая De Beers. Годовая добыча алмазодобывающей компании выросла почти на треть.
 
Рост, основной вклад в который внесли рудник Jwaneng (Ботсвана) и активы в Намибии, отражает активизацию производства в ответ на высокий потребительский спрос.
 
Добыча De Beers в целом за прошлый год выросла на 29%, до 32,3 млн карат при прогнозе 32-34 млн карат.
 
В 2022 году De Beers планирует произвести 30 - 33 млн карат, в зависимости от рыночной конъюнктуры и возможных сбоев, связанных с COVID-19.
 
Спрос на алмазы остается устойчивым, при этом сохраняются позитивные настроения в midstream, а праздничный период характеризовался высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно на ключевом рынке США, говорится в пресс-релизе.
 
Продажи алмазного сырья в четвертом квартале выросли на 11%, до 7,7 млн карат (в ходе трех сайтов) по сравнению с 6,9 млн карат годом ранее (когда было проведено два сайта) и 7,8 млн карат в третьем квартале 2021 года.
 
В целом за год De Beers увеличила продажи в каратах на 60%, реализовав 36,3 млн карат.
 
Средняя цена реализации алмазов в 2021 году выросла на 10%, составив $146 за карат, что объясняется позитивными настроениями на рынке, которые привели к укреплению индекса цен. Средний индекс цен в прошлом году поднялся на 11%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567030/
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De Beers увеличила годовую добычу алмазов на 29%

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:32   В IV квартале 2021 года добыча De Beers составила 7,7 млн карат, что на 15% больше, чем в октябре-декабре 2020 года, сообщила Anglo American, контролирующая De Beers. Годовая добыча алмазодобывающей компании выросла почти на треть.
 
Рост, основной вклад в который внесли рудник Jwaneng (Ботсвана) и активы в Намибии, отражает активизацию производства в ответ на высокий потребительский спрос.
 
Добыча De Beers в целом за прошлый год выросла на 29%, до 32,3 млн карат при прогнозе 32-34 млн карат.
 
В 2022 году De Beers планирует произвести 30 - 33 млн карат, в зависимости от рыночной конъюнктуры и возможных сбоев, связанных с COVID-19.
 
Спрос на алмазы остается устойчивым, при этом сохраняются позитивные настроения в midstream, а праздничный период характеризовался высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно на ключевом рынке США, говорится в пресс-релизе.
 
Продажи алмазного сырья в четвертом квартале выросли на 11%, до 7,7 млн карат (в ходе трех сайтов) по сравнению с 6,9 млн карат годом ранее (когда было проведено два сайта) и 7,8 млн карат в третьем квартале 2021 года.
 
В целом за год De Beers увеличила продажи в каратах на 60%, реализовав 36,3 млн карат.
 
Средняя цена реализации алмазов в 2021 году выросла на 10%, составив $146 за карат, что объясняется позитивными настроениями на рынке, которые привели к укреплению индекса цен. Средний индекс цен в прошлом году поднялся на 11%.
 


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