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Крым второй раз за январь бьет рекорды потребления электричества на фоне морозов

Электроэнергетика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:35    Крымская энергосистема снова прошла исторический максимум потребления мощности, третий раз с декабря прошлого года, сообщает филиал АО "СО ЕЭС" - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".
 
"26 января в энергосистеме республики Крым и Севастополя при среднесуточной температуре наружного воздуха -5,4С потребление мощности достигло 1 тыс. 623 МВт, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого в предыдущем осенне-зимнем периоде", - говорится в пресс-релизе.
 
Собственная генерация энергосистемы полуострова составила 1 тыс. 117 МВт, переток по энергомосту Кубань-Крым – 506 МВт.
 
"В текущем ОЗП (осенне-зимнем периоде - ИФ) рекордные значения максимума потребления мощности в Крымской энергосистеме фиксируются уже третий раз. Ранее величина исторического максимума, достигнутого 20 января 2021 года в размере 1 тыс. 569 МВт, была превышена 24 декабря 2021 года (1 тыс. 587 МВт) и 25 января 2022 года (1 тыс. 593 МВт)", - указывает Системный оператор.
 
Технологических нарушений нет.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567031/
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Крым второй раз за январь бьет рекорды потребления электричества на фоне морозов

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:35   Крымская энергосистема снова прошла исторический максимум потребления мощности, третий раз с декабря прошлого года, сообщает филиал АО "СО ЕЭС" - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".
 
"26 января в энергосистеме республики Крым и Севастополя при среднесуточной температуре наружного воздуха -5,4С потребление мощности достигло 1 тыс. 623 МВт, что на 54 МВт больше величины исторического максимума, достигнутого в предыдущем осенне-зимнем периоде", - говорится в пресс-релизе.
 
Собственная генерация энергосистемы полуострова составила 1 тыс. 117 МВт, переток по энергомосту Кубань-Крым – 506 МВт.
 
"В текущем ОЗП (осенне-зимнем периоде - ИФ) рекордные значения максимума потребления мощности в Крымской энергосистеме фиксируются уже третий раз. Ранее величина исторического максимума, достигнутого 20 января 2021 года в размере 1 тыс. 569 МВт, была превышена 24 декабря 2021 года (1 тыс. 587 МВт) и 25 января 2022 года (1 тыс. 593 МВт)", - указывает Системный оператор.
 
Технологических нарушений нет.
 


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