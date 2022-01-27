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Шесть онкобольных подали в суд Токио на оператора АЭС "Фукусима-1"

Дела судейские
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:37    Истцы утверждают, что болезнь возникла у них под воздействием радиации после аварии на атомной станции
 
Шесть человек, у которых был диагностирован рак щитовидной железы, подали иск в Токийский окружной суд против компании - оператора японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO). Как сообщает в четверг агентство Kyodo, истцы утверждают, что болезнь возникла у них под воздействием радиации после аварии на атомной станции.
 
Обратившиеся в суд проживали на территории префектуры Фукусима, на момент инцидента им было от 6 до 16 лет. В подростковом возрасте у них были выявлены злокачественные опухоли. Двоим заболевшим впоследствии вырезали половину щитовидной железы, четверым полностью удалили ее. В связи с этим они потребовали от TEPCO компенсации на общую сумму 616 млн иен (порядка $5,3 млн).
 
По данным Киодо, представители компании-оператора пообещали добросовестно отреагировать на иск после изучения обстоятельств этого дела.
 
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные "пятна" радиации были обнаружены и в других частях Японии.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567033/
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Шесть онкобольных подали в суд Токио на оператора АЭС "Фукусима-1"

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:37   Истцы утверждают, что болезнь возникла у них под воздействием радиации после аварии на атомной станции
 
Шесть человек, у которых был диагностирован рак щитовидной железы, подали иск в Токийский окружной суд против компании - оператора японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO). Как сообщает в четверг агентство Kyodo, истцы утверждают, что болезнь возникла у них под воздействием радиации после аварии на атомной станции.
 
Обратившиеся в суд проживали на территории префектуры Фукусима, на момент инцидента им было от 6 до 16 лет. В подростковом возрасте у них были выявлены злокачественные опухоли. Двоим заболевшим впоследствии вырезали половину щитовидной железы, четверым полностью удалили ее. В связи с этим они потребовали от TEPCO компенсации на общую сумму 616 млн иен (порядка $5,3 млн).
 
По данным Киодо, представители компании-оператора пообещали добросовестно отреагировать на иск после изучения обстоятельств этого дела.
 
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные "пятна" радиации были обнаружены и в других частях Японии.
 


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