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"Камаз" в 2022 году выпустит первые прототипы грузовых беспилотников "Континент"

Российские компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:38    Главный конструктор по инновационным автомобилям компании Сергей Назаренко отметил, что в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца года
 
"Камаз" в 2022 году выпустит первые 4 прототипа грузовых беспилотников "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева", сообщил ТАСС главный конструктор по инновационным автомобилям "Камаза" Сергей Назаренко.
 
"В 2022 году будут выпущены первые 4 прототипа грузовых беспилотников на базе КАМАЗ "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева". <...> Мы планируем, что со следующего года начнем первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями", - сказал он.
 
Назаренко отметил, что в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567034/
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"Камаз" в 2022 году выпустит первые прототипы грузовых беспилотников "Континент"

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:38   Главный конструктор по инновационным автомобилям компании Сергей Назаренко отметил, что в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца года
 
"Камаз" в 2022 году выпустит первые 4 прототипа грузовых беспилотников "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева", сообщил ТАСС главный конструктор по инновационным автомобилям "Камаза" Сергей Назаренко.
 
"В 2022 году будут выпущены первые 4 прототипа грузовых беспилотников на базе КАМАЗ "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева". <...> Мы планируем, что со следующего года начнем первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями", - сказал он.
 
Назаренко отметил, что в рамках экспериментального правового режима они пройдут более 20 тыс. км до конца 2022 года.
 


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