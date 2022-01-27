Фондовые индексы США повышаются после волатильности

Фондовые индексы США начали торги в плюсе на фоне превзошедших ожидания экономических данных. Инвесторы также обдумывают новую порцию отчетов крупных компаний.



Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи вырос на 382 пункта, или 1,1%. S&P 500 набрал 1,2%, а Nasdaq Composite - 1%.



В прошлом квартале рост экономики США в годовом выражении составил 6,9%. Это сильнейший годовой скачок с 1984 года. Экономисты ожидали подъем на 5,5% на фоне потребительских расходов, инвестиций бизнесов и мер по восстановлению запасов.



Stoxx Europe 600 прибавил 0,6%, развернувшись после небольшого спада. Ранее индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко снизились, при этом ведущие индексы Китая, Японии и Южной Кореи достигли минимумов более чем за год.



Такая динамика последовала за волной волатильности на американских рынках, в ходе которой ведущие индексы двигались из стороны в сторону в течение этой недели. Индекс волатильности VIX в среду подскочил до максимума за год. Рынки пострадали от опасений насчет инфляции, процентных ставок, влияния омикрон-штамма коронавируса и геополитических трений по поводу Украины.



Сезон отчетности продолжается и считается следующей важной проверкой оправданности сверхвысоких оценок акций.



Акции McDonalds упали на 1% на фоне не оправдавшей ожидания прибыли. Продажи компании при этом выросли. Акции Blackstone повысились на 6% на фоне роста чистой прибыли почти в два раза. Акции Mastercard упали на 2% после сообщения о том, что ее операционные расходы резко выросли.



"В этом сезоне отчетности я обращаю внимание на инфляционное давление и маржу, способны ли компании удержать свою прибыль, - сказал Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros. - Могут ли они перекладывать рост цен на потребителей, поддерживать ценообразовательную способность? Это становится действительно важным вопросом, поскольку центробанки сокращают ликвидность".



В среду ФРС просигнализировала, что начнет стабильно повышать процентные ставки в середине марта. Это ее очередной шаг к сворачиванию стимулов для сдерживания инфляции. Председатель Джером Пауэлл заявил, что центробанк может повышать ставки быстрее, чем в прошедшем десятилетии.



Заявления ФРС показали, что "она торопится", отметил Джон Вэйл, старший аналитик по мировым рынкам в Nikko Asset Management. "ФРС очень быстро переходит к серьезным действиям, и это влияет на рынки", - добавил он.



Доходность 10-летних бондов США опустилась со вчерашних 1,845% до 1,836%, а доходность гособлигаций с более короткими сроками погашения повышается. Так, доходность 2-летних бондов выросла до 1,179%, нового пандемийного максимума.



Доллар укрепляется, индекс доллара WSJ вырос до максимума за девять недель.



"Доходность американских гособлигаций выросла в ожидании более быстрого повышения процентных ставок. Здесь также замешана стратегия тихой гавани, и это поддержит доллар", - пояснил Камал.



После закрытия сессии ожидаются отчеты Apple, Visa и Mondelez.



Акции Netflix подскочили на 6,1%. Инвестор-миллиардер Уильям Акман заявил, что его хедж-фонд купил 3,1 млн акций компании. Акции Moderna выросли на 3,3% на фоне заявления компании о том, что она начала тестировать версию вакцины от Covid-19, модифицированную для борьбы с омикрон-штаммом.



Акции производителя оборудования Teradyne упали на 16% - его прогноз по прибыли не оправдал ожидания аналитиков. Как стало известно, в последние дни инсайдеры продали тысячи акций. Акции поставщика ПО ServiceNow повысились почти на 11% на фоне превзошедшей оценки Уолл-стрит выручки.



Число заявок на пособия по безработице составило за неделю 260 000, что ниже показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали сокращение заявок на фоне недостатка предложения на рынке труда. Заказы на товары длительного пользования в декабре снизились на 0,9%.



Цены на нефть растут. Нефть Brent, мировой эталон, подорожала на 1,1% до 89,72 доллара, достигнув семилетнего максимума. Согласно SEB, снижение запасов приводит к росту цен.



Биткоин падает третий день подряд и торгуется около 36 000 долларов. Как сообщила The Wall Street Journal, технологический гигант Meta Platforms сворачивает планы развертывания сети криптовалютных платежей и продает свои технологии небольшому банку.



Megumi Fujikawa, Suryatapa Bhattacharya, Anna Hirtenstein

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ