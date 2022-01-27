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"Русгидро" в 2021 году уменьшило выработку электроэнергии на 3,3%, до 143,77 млрд кВт ч

Российские компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:40    Производство электроэнергии электростанциями группы "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС, которой компания владеет совместно с "Русалом", по итогам 2021 года снизилось на 3,3% по сравнению с показателем за 2020 год, до 143,77 млрд кВт ч, говорится в сообщении компании.
 
В "Русгидро" пояснили, что основными факторами, которые повлияли на операционные показатели, стал приток воды в водохранилища гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада на уровне или чуть ниже среднемноголетних значений, рост энергопотребления на Дальнем Востоке на 1,1%, а также превышение среднемноголетних значений притока воды в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
 
Выработка электроэнергии группы без учета Богучанской станции снизилась на 3,4%, до 126,53 млрд кВт ч. Гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2021 года выработали 116,26 млрд кВт ч, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Отпуск тепловой энергии на Дальнем Востоке увеличился на 2,6%, до 30,11 млн Гкал.
 
При этом в четвертом квартале 2021 года выработка в целом по группе сократилась на 3,6%, до 30,1 млрд кВт ч, а производство ГЭС и ГАЭС - на 8,8%, до 21,77 млрд кВт ч.
 
В компании также отметили, что Саяно-Шушенская и Зейская ГЭС установили исторические рекорды объема производства - 29,4 млрд кВт ч и 7,7 млрд кВт ч соответственно.
 

О компании
 
"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567036/
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"Русгидро" в 2021 году уменьшило выработку электроэнергии на 3,3%, до 143,77 млрд кВт ч

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:40   Производство электроэнергии электростанциями группы "Русгидро" с учетом Богучанской ГЭС, которой компания владеет совместно с "Русалом", по итогам 2021 года снизилось на 3,3% по сравнению с показателем за 2020 год, до 143,77 млрд кВт ч, говорится в сообщении компании.
 
В "Русгидро" пояснили, что основными факторами, которые повлияли на операционные показатели, стал приток воды в водохранилища гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада на уровне или чуть ниже среднемноголетних значений, рост энергопотребления на Дальнем Востоке на 1,1%, а также превышение среднемноголетних значений притока воды в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.
 
Выработка электроэнергии группы без учета Богучанской станции снизилась на 3,4%, до 126,53 млрд кВт ч. Гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2021 года выработали 116,26 млрд кВт ч, что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Отпуск тепловой энергии на Дальнем Востоке увеличился на 2,6%, до 30,11 млн Гкал.
 
При этом в четвертом квартале 2021 года выработка в целом по группе сократилась на 3,6%, до 30,1 млрд кВт ч, а производство ГЭС и ГАЭС - на 8,8%, до 21,77 млрд кВт ч.
 
В компании также отметили, что Саяно-Шушенская и Зейская ГЭС установили исторические рекорды объема производства - 29,4 млрд кВт ч и 7,7 млрд кВт ч соответственно.
 

О компании
 
"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).
 


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