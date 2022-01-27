ФРГ зависит от ресурсов из РФ, но уверена в своей энергобезопасности

Германия уверена, что ее энергобезопасность обеспечена, несмотря на зависимость от поставок из России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое было опубликовано в четверг в газетах редакционной группы "Функе".



"Энергобезопасность Германии обеспечена, пусть даже - без вопросов - мы в настоящий момент в очень большой степени зависим от поставок нефти и газа из России", - сказала Бербок, которая представляет партию "зеленых". По словам министра, Германия должна увеличивать долю возобновляемых источников в своем энергопакете.



Как заявил накануне вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, Германия "примерно на 55% зависит от российского газа"



Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.



Хабек ранее говорил, что Германии нужно "утроить усилия", чтобы достичь заявленных целей.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567037/