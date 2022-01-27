О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 18:58:42 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

ФРГ зависит от ресурсов из РФ, но уверена в своей энергобезопасности

Энергобезопасность
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:41    Германия уверена, что ее энергобезопасность обеспечена, несмотря на зависимость от поставок из России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое было опубликовано в четверг в газетах редакционной группы "Функе".
 
"Энергобезопасность Германии обеспечена, пусть даже - без вопросов - мы в настоящий момент в очень большой степени зависим от поставок нефти и газа из России", - сказала Бербок, которая представляет партию "зеленых". По словам министра, Германия должна увеличивать долю возобновляемых источников в своем энергопакете.
 
Как заявил накануне вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, Германия "примерно на 55% зависит от российского газа"
 
Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.
 
Хабек ранее говорил, что Германии нужно "утроить усилия", чтобы достичь заявленных целей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567037/
"Русгидро" в 2021 году уменьшило выработку электроэнергии на 3,3%, до 143,77 млрд кВт чРоссия создаст в 2022 году систему климатических проектов для низкоуглеродного развития
Просмотров: 40

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Калининград в кольце газов. «Газпром» направил в регион второй танкер с СПГ
27.01.22
Калининградская область полностью обеспечена газом и энергонезависима
26.01.22
США пообещали Европе найти альтернативу российскому газу
25.01.22
Сделка по СПГ может снизить зависимость Чехии от российского газа
25.01.22
Источники Bloomberg сказали о невозможности заменить российский газ катарским
21.01.22
Газ будет играть "дополнительную роль" во время энергетического перехода в ФРГ
20.01.22
У угля, нефти и газа нет перспектив в мировом топливно-энергетическом балансе
19.01.22
ЕС зависит от РФ в сфере нефти и газа, но это не значит, что надо разрывать связи
18.01.22
Канцлер ФРГ ожидает продолжительного сохранения высоких цен на энергоресурсы
17.01.22
«Газпром»: монетизация газа Арктики угрожает надежности газоснабжения России
15.01.22
Госдепу сообщили, что альтернативы российскому газу почти нет
14.01.22
Доля углеводородов в мировом энергобалансе может снизиться до 70% к 2040-2050 гг.
29.12.21
На Украине утвердили концепцию о самообеспечении ураном АЭС страны с 2027 года
23.12.21
Глава Минэкономики региона ФРГ выступил за создание государственных газохранилищ в стране

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

ФРГ зависит от ресурсов из РФ, но уверена в своей энергобезопасности

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:41   Германия уверена, что ее энергобезопасность обеспечена, несмотря на зависимость от поставок из России. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью, которое было опубликовано в четверг в газетах редакционной группы "Функе".
 
"Энергобезопасность Германии обеспечена, пусть даже - без вопросов - мы в настоящий момент в очень большой степени зависим от поставок нефти и газа из России", - сказала Бербок, которая представляет партию "зеленых". По словам министра, Германия должна увеличивать долю возобновляемых источников в своем энергопакете.
 
Как заявил накануне вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, Германия "примерно на 55% зависит от российского газа"
 
Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.
 
Хабек ранее говорил, что Германии нужно "утроить усилия", чтобы достичь заявленных целей.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →