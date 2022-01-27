Россия создаст в 2022 году систему климатических проектов для низкоуглеродного развития

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:42 Необходимо отдавать приоритет реальным шагам по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата, подчеркнул спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев



Россия в этом году создаст крупномасштабную систему климатических проектов, которая позволит привлечь финансирование для низкоуглеродной трансформации экономики. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на Форуме ведущих экономик по энергетике и климату, в котором он принял участие по видеосвязи.



"В этом году в нашей стране будет создана крупномасштабная система климатических проектов, которая позволит мобилизовать финансирование для низкоуглеродной трансформации. Российская компания "Газпром" изучает цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, что поможет сохранить цель в 1,5 градуса в пределах досягаемости", - заявил Эдельгериев, чьи слова передает аппарат спецпредставителя.



При этом он подчеркнул, что необходимо отдавать приоритет реальным шагам по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. Так, несмотря неоднократные на заявления об отказе от угля, в 2021 году в развитых странах наблюдался рост потребления этого вида топлива для производства энергии.



"Заявляя о новых обязательствах, необходимо убедиться в том, что предыдущие цели были выполнены. При этом энергопереход и низкоуглеродная трансформация должны быть социальными, чтобы ни один человек не оставался без поддержки. Процесс перехода к низкоэмиссионному развитию должен быть равноправным, справедливым, свободным от политизации. Важно поддержание баланса между достижением климатических и иных целей устойчивого развития. Это закреплено в принципе неделимости повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года", - уточнил Эдельгериев.



Он также предложил для дальнейшего развития Форума ведущих экономик по энергетике и климату пригласить на него развивающиеся государства, многие из которых являются особо уязвимыми к изменению климата.



