Электроэнергию из-за кризиса в секторе Газа подают по 4 часа с перерывом в 12-16 часов

"График подачи электроэнергии, действующий в настоящее время в секторе Газа, составляет 4 часа, и с 12-16 часами отключения из-за высокого спроса на электроэнергию во время погодных условий", - сказал Табет.
Установившиеся низкие зимние температуры для этого региона вызвали резкое повышение спроса на электричество.
"Пиковый спрос на электроэнергию достиг около 643 мегаватт, в то время как доступное количество составляло всего около 205 мегаватт, таким образом дефицит достиг около 68%, что отражается на графике распределения электроэнергии", - добавил представитель электрораспределительной компании.
Сектор Газа зависит от двух источников энергии: единственной электростанции, которая обеспечивает максимальную мощность около 80 мегаватт, и израильских линий, которые могут обеспечить мощность до 125 мегаватт.
Энергетический кризис в секторе Газа начался летом 2006 года, когда израильские ВВС разбомбили единственную в палестинском анклаве электростанцию в ответ на похищение группировками сектора израильского солдата Гилада Шалита.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567039/