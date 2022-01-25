Электроэнергию из-за кризиса в секторе Газа подают по 4 часа с перерывом в 12-16 часов

Серьёзный энергетический кризис наблюдается в секторе Газа в условиях установившихся в регионе чрезвычайно низких температур, электричество подают по 4 часа с перерывом на 12-16 часов, заявил РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммад Табет.



"График подачи электроэнергии, действующий в настоящее время в секторе Газа, составляет 4 часа, и с 12-16 часами отключения из-за высокого спроса на электроэнергию во время погодных условий", - сказал Табет​​​.



Установившиеся низкие зимние температуры для этого региона вызвали резкое повышение спроса на электричество.



"Пиковый спрос на электроэнергию достиг около 643 мегаватт, в то время как доступное количество составляло всего около 205 мегаватт, таким образом дефицит достиг около 68%, что отражается на графике распределения электроэнергии", - добавил представитель электрораспределительной компании.



Сектор Газа зависит от двух источников энергии: единственной электростанции, которая обеспечивает максимальную мощность около 80 мегаватт, и израильских линий, которые могут обеспечить мощность до 125 мегаватт.



Энергетический кризис в секторе Газа начался летом 2006 года, когда израильские ВВС разбомбили единственную в палестинском анклаве электростанцию в ответ на похищение группировками сектора израильского солдата Гилада Шалита.

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