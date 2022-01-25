О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 27 января 2022 года, четверг , 18:59:03 мск
Нефть, Brent: $89.26 +1,3
Валюта:    78.94 +0,3    89.15 +0,22
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Электроэнергию из-за кризиса в секторе Газа подают по 4 часа с перерывом в 12-16 часов

Кризис
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:44    Серьёзный энергетический кризис наблюдается в секторе Газа в условиях установившихся в регионе чрезвычайно низких температур, электричество подают по 4 часа с перерывом на 12-16 часов, заявил РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммад Табет.
 
"График подачи электроэнергии, действующий в настоящее время в секторе Газа, составляет 4 часа, и с 12-16 часами отключения из-за высокого спроса на электроэнергию во время погодных условий", - сказал Табет​​​.
 
Установившиеся низкие зимние температуры для этого региона вызвали резкое повышение спроса на электричество.
 
"Пиковый спрос на электроэнергию достиг около 643 мегаватт, в то время как доступное количество составляло всего около 205 мегаватт, таким образом дефицит достиг около 68%, что отражается на графике распределения электроэнергии", - добавил представитель электрораспределительной компании.
 
Сектор Газа зависит от двух источников энергии: единственной электростанции, которая обеспечивает максимальную мощность около 80 мегаватт, и израильских линий, которые могут обеспечить мощность до 125 мегаватт.
 
Энергетический кризис в секторе Газа начался летом 2006 года, когда израильские ВВС разбомбили единственную в палестинском анклаве электростанцию в ответ на похищение группировками сектора израильского солдата Гилада Шалита.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567039/
Россия создаст в 2022 году систему климатических проектов для низкоуглеродного развитияRenault, Nissan и Mitsubishi вложат $26 млрд в совместное производство электромобилей
Просмотров: 34

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

25.01.22
Майнеры пригрозили уйти из Казахстана из-за проблем с электроснабжением
24.01.22
В Европе закупают российскую нефть, чтобы заменить дорогой газ
20.01.22
Президент Молдавии призвала сограждан экономить энергоресурсы
17.01.22
"Газпром" и Россия не виноваты в энергокризисе в Европе
17.01.22
Захарова: действия стран ЕС на фоне энергокризиса вызывают вопрос об их единстве
14.01.22
Никакой вины ни "Газпрома", ни России в энергокризисе в Европе нет
12.01.22
Власти Москвы не исключили введение "омикроновых" ограничений при высокой загрузке больниц
06.01.22
Режим ЧП введен на всей территории Казахстана
06.01.22
Пашинян решил направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан
06.01.22
В Казахстане приостановлена работа банков и фондовой биржи
05.01.22
Президент Казахстана заявил о вине правительства в протестах из-за роста цен на газ
05.01.22
Директора газоперерабатывающего завода в Казахстане задержали из-за поднятия цены
05.01.22
В Казахстане вводят госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин
05.01.22
Казахстан вспыхнул из-за сжиженного газа. Правительство страны ушло в отставку по требованию протестующих
05.01.22
Переход на электронную продажу газа в Казахстане переносится на год

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Электроэнергию из-за кризиса в секторе Газа подают по 4 часа с перерывом в 12-16 часов

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:44   Серьёзный энергетический кризис наблюдается в секторе Газа в условиях установившихся в регионе чрезвычайно низких температур, электричество подают по 4 часа с перерывом на 12-16 часов, заявил РИА Новости представитель электрораспределительной компании Мухаммад Табет.
 
"График подачи электроэнергии, действующий в настоящее время в секторе Газа, составляет 4 часа, и с 12-16 часами отключения из-за высокого спроса на электроэнергию во время погодных условий", - сказал Табет​​​.
 
Установившиеся низкие зимние температуры для этого региона вызвали резкое повышение спроса на электричество.
 
"Пиковый спрос на электроэнергию достиг около 643 мегаватт, в то время как доступное количество составляло всего около 205 мегаватт, таким образом дефицит достиг около 68%, что отражается на графике распределения электроэнергии", - добавил представитель электрораспределительной компании.
 
Сектор Газа зависит от двух источников энергии: единственной электростанции, которая обеспечивает максимальную мощность около 80 мегаватт, и израильских линий, которые могут обеспечить мощность до 125 мегаватт.
 
Энергетический кризис в секторе Газа начался летом 2006 года, когда израильские ВВС разбомбили единственную в палестинском анклаве электростанцию в ответ на похищение группировками сектора израильского солдата Гилада Шалита.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →