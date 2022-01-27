Renault, Nissan и Mitsubishi вложат $26 млрд в совместное производство электромобилей
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 18:46 Автопроизводители Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp. в четверг сообщили о планах инвестировать 23 млрд евро ($26 млрд) в развитие программы по выпуску электромобилей.
В рамках плана альянс намерен довести число общих для всех трех автопроизводителей платформ с четырех до пяти и выпустить на рынок 35 новых моделей электромобилей к 2030 году, говорится в совместном пресс-релизе.
Ожидается, что к 2026 году 80% всех моделей, выпускаемых альянсом, будут создаваться на общих платформах против 60% в настоящее время.
Кроме того, автопроизводители договорились сотрудничать с одними и теми же поставщиками ключевых деталей, благодаря чему затраты на батареи для электромобилей, как ожидается, сократятся на 50% к 2026 году и на 65% к 2028 году.
Акции Renault в ходе торгов в четверг дорожают на 3,2%, бумаги Nissan на закрытие торгов в Токио подешевели на 2,4%, а капитализация Mitsubishi подскочила на 4,8%.
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