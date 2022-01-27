Котировки природного газа растут на фоне значительного сокращения запасов

Цены на природный газ продолжают расти и нацелены завершить с повышением пятую сессию подряд. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов.



Согласно данным EIA, запасы природного газа в США на отчетной неделе сократились на 219 млрд кубических футов, тогда как среднее 5-летнее снижение составляет 161 млрд кубических футов, а опрошенные WSJ аналитики ожидали падения запасов на 215 млрд кубических футов. Общий объем запасов теперь составляет 2,591 трлн кубических футов, что на 1% ниже среднего 5-летнего уровня для текущего времени года.



Экспирация ближайших контрактов на природный газ произойдет позже в четверг. Недавно они подорожали на 2,4%, до 4,378 доллара за млн БТЕ. Наиболее активно торгующиеся мартовские контракты на природный газ подорожали на 1,1%, до 4,080 доллара за млн БТЕ.



Dan Molinski

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567043/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ