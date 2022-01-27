Минэнерго США сообщило о падении запасов газа

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа в стране на неделе 15-21 января на 219 млрд кубических футов. В IHS Markit ожидали, что запасы упали на 209 млрд кубических футов.



Общий объем запасов в подземных хранилищах США теперь составляет 2,591 млрд кубических футов, что на 308 млрд кубических футов ниже по сравнению с уровнем годичной давности и на 25 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения для отчетного периода.



Февральские фьючерсы на природный газ недавно торговались с повышением на 10,2 цента, или 2,4%, по 4,379 доллара за млн БТЕ. До выхода данных EIA контракты торговались по 4,345 доллара. В конце сессии четверга произойдет экспирация февральских контрактов.



Myra P. Saefong

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ