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Минэнерго США сообщило о падении запасов газа

Энергоресурсы и запасы
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 19:18    Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа в стране на неделе 15-21 января на 219 млрд кубических футов. В IHS Markit ожидали, что запасы упали на 209 млрд кубических футов.
 
Общий объем запасов в подземных хранилищах США теперь составляет 2,591 млрд кубических футов, что на 308 млрд кубических футов ниже по сравнению с уровнем годичной давности и на 25 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения для отчетного периода.
 
Февральские фьючерсы на природный газ недавно торговались с повышением на 10,2 цента, или 2,4%, по 4,379 доллара за млн БТЕ. До выхода данных EIA контракты торговались по 4,345 доллара. В конце сессии четверга произойдет экспирация февральских контрактов.
 
Myra P. SaefongПодробнее читайте на https://oilru.com/news/567045/
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Минэнерго США сообщило о падении запасов газа

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 19:18   Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа в стране на неделе 15-21 января на 219 млрд кубических футов. В IHS Markit ожидали, что запасы упали на 209 млрд кубических футов.
 
Общий объем запасов в подземных хранилищах США теперь составляет 2,591 млрд кубических футов, что на 308 млрд кубических футов ниже по сравнению с уровнем годичной давности и на 25 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения для отчетного периода.
 
Февральские фьючерсы на природный газ недавно торговались с повышением на 10,2 цента, или 2,4%, по 4,379 доллара за млн БТЕ. До выхода данных EIA контракты торговались по 4,345 доллара. В конце сессии четверга произойдет экспирация февральских контрактов.
 
Myra P. Saefong
 


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