Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне сокращения геополитических рисков

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 19:20 Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и локального ослабления геополитических рисков на заявлениях МИД РФ о неприемлемости войны между Россией и Украиной; индексы МосБиржи и РТС протестировали рубежи сопротивления 3500 и 1400 пунктов, но удержать их не смогли из-за просевшей вечером нефти (Brent после тестирования $91 за баррель просела ниже $90).



По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3455,93 пункта (+2,9%, максимум дня - 3525,94 пункта), индекс РТС - 1399,64 пункта (+5,7%, максимум дня - 1433,93 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,8%.



Доллар опустился до 77,78 рубля (-1,64 рубля).



Подорожали акции "Газпрома" (+6,8%), расписки TCS Group (+5,8%), бумаги Сбербанка (+5,7% и +4,3% "префы"), "РусГидро" (+4,8%), "Роснефти" (+4,1%), "Сургутнефтегаза" (+4,1%), "Газпром нефти" (+3,9%), "ММК" (+3,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3,6%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "Аэрофлота" (+3,2%), "Татнефти" (+2,9%), ВТБ (+2,9%), АФК "Система" (+2,7%), расписки OZON (+2,3%), акции "НЛМК" (+1,9%), "Северстали" (+1,3%), Московской биржи (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Магнита" (+1%), UC Rusal (+0,8%), "Интер РАО" (+0,4%), "МТС" (+0,2%).



Подешевели акции Polymetal (-7,8%), ПАО "Полюс" (-3,6%), "Яндекса" (-0,7%), "Норникеля" (-0,1%).



Polymetal в IV квартале увеличил производство на 24% г/г, до 467 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания.





Ситуация с гарантиями безопасности



США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве как свою оценку этих предложений, так и американские идеи и опасения, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, США готовы к дальнейшим переговорам с Россией, если будет деэскалация ситуации вокруг Украины. Блинкен сообщил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров. Также Блинкен отметил, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.



В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьезного диалога, но нет реакции на главный вопрос России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.



Тем временем, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил в четверг, что на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось. Дипломат добавил на брифинге в Москве в четверг, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", - подчеркнул Зайцев. "Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - заявил он.





Оценки экспертов



Главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов полагает, что рост рынка акций в четверг был подогрет заявлениями представителей МИД РФ о недопустимости военного конфликта между Россией и Украиной. Лучше рынка на отскоке выглядели основные "голубые фишки" - Сбербанк и "Газпром". Хуже рынка выглядели акции Polymetal, так как компания подняла прогноз по капитальным затратам на 2022 год.



"Мы придерживаемся взгляда фундаментальной недооцененности российских активов (недооценка к аналогам по мультипликаторам, высокая дивидендная доходность, рост прибыли на акцию) в условиях благоприятной конъюнктуры экспортных рынков, стабильной макроэкономической ситуации и существенного потенциала укрепления курса рубля. Считаем, что у российских активов есть существенный потенциал для роста по мере сокращения геополитического дисконта", - полагает Потапов.



Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, рост рынка акций РФ вполне оправдан, поскольку политическое напряжение спало. По техническим индикаторам тоже есть сигнал к росту, поскольку падение индексов от пиков глубже чем на 25% является редким явлением.



С другой стороны, политическая риторика влияла на рынок всего пару недель, а пик по индексу МосБиржи был зафиксирован в середине октября. С того времени падения периодически сменялись ростом и рынок отыгрывал где-то половину потерь перед новым откатом. В этой связи очень интересным выглядит уровень 3600 пунктов по индексу МосБиржи, где может пойти очередная волна коррекции вниз. Будет ли она сопровождаться жесткой риторикой политиков, или просто "беспричинным" откатом, заранее сказать нельзя. Но можно покупать фундаментально интересные акции с хорошими дивидендными выплатами, которые интересны при любой ситуации на рынке, считает эксперт.



По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, основным спросом на рынке акций в четверг пользовались бумаги финансового и нефтегазового секторов, а также представителей IT. Баланс факторов сместился в пользу покупателей, поскольку градус геополитической напряженности снизили заявления со стороны МИД России о неприемлемости обсуждения войны с Украиной.



Нефть Brent добралась до ценового рубежа $90 за баррель. Общерыночный настрой сразу после заседания ФРС ухудшился, но рынки быстро "переварили" сигналы жесткости регулятора, вернувшись в зону "risk on".



В пятницу комплекс ключевых факторов для российского рынка останется прежним - геополитика, цены на сырье, глобальный риск-аппетит. Фактор пятницы может способствовать умеренному сдерживанию покупательской активности. Отдельные позитивные сообщения еще не означают разворот к стабильному улучшению внешнеполитической ситуации, поэтому повышенная чуткость инвесторов к новостному фону краткосрочно сохраняется. Индекс МосБиржи в конце недели будет формироваться в пределах 3420-3550 пунктов, считает Бахтин.



Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, торги в четверг начались продажами, а затем на площадках произошел резкий разворот вверх. Внимание обращено на полученный российскими дипломатами ответ Вашингтона на выдвинутые предложения по безопасности. Волатильность на рынке остается очень высокой, нельзя исключать новых колебаний в настроениях.



В США предварительная статистика показала, что темпы роста ВВП США в IV квартале 2021 года составили 6,9% против прогноза роста на 5,5%. Это хорошая новость для рынков капитала, считает трейлер.



Ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также полагает, что российские акции выросли на фоне снижения геополитических рисков.



В беспросветной геополитической неопределенности появились проблески надежды: политические советники "нормандской" четверки вновь подтвердили принцип безусловного соблюдения перемирия и выполнения минских соглашений. Ответы США и НАТО по вопросу гарантий безопасности РФ особо не обрадовали, но, как отмечают в Кремле, "есть перспективы для продолжения диалога", отмечает аналитик.



Нефть подогревается страхом Европы перед возможными перебоями с поставками из РФ. По данным "Газпрома", европейские потребители выбрали уже 75,9% закаченного в прошлом году газа из ПХГ. Общий уровень наполненности хранилищ составляет 40,9%. Поэтому любая потенциальная угроза энергетических поставок способна продолжить взвинчивать цены, как на сам газ, так и на нефть.



Однако даже текущих проблем с поставками хватает для высоких цен. В Goldman Sachs полагают, что в летний период резервные добывающие мощности в ОПЕК+ сократятся до 1,2 млн б/с. При этом многие члены нефтяного соглашения уже сейчас не справляются с задачей повышения добычи на фоне многолетнего дефицита инвестиций.



В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 3,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), однако растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE выросли на 0,2-1,1%) и Штаты (основные индексы прибавляют 0,3-1%).





Решение ФРС по ставке



Федрезерв США накануне ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых, но дал сигнал, что готов приступить к росту ставок в марте из-за разогнавшейся инфляции.



Согласно данным CME Group, трейдеры видят 100%-ную вероятность подъема ставки в марте и 70%-ный шанс, что следующее повышение состоится уже в мае.



Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%. В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.



Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. - до 260 тыс. человек, эксперты в среднем ожидали сокращения до 265 тыс., сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics прогнозировали снижение до 260 тыс.



Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма "омикрон", пишет MarketWatch.





Цены на нефть



Нефть вечером в четверг скорректировалась после обновления семилетних максимумов (цена локально превышала $91 за баррель). Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в четверг составила $89,66 за баррель (-0,3% и +2% в среду), мартовская цена WTI - $87,1 за баррель (-0,3% и +2% накануне).



Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет. Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.





"Второй эшелон" МосБиржи



Во "втором эшелоне" на Московской бирже в четверг выросли акции ПАО "Мультисистема" (+39,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+16% и +6,4% "префы"), "Ютэйр" (+14,3%), ПАО "Группа Позитив" (+13,3%), OR Group (+12%), ПАО "GTL" (+10,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+8%).



"ФосАгро" (+1%) в IV квартале увеличила продажи удобрений на 21% к аналогичному периоду 2020 года, до 2,5 млн тонн, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры рынка, сообщила компания. Производство удобрений за прошедший квартал выросло на 13% (до 2,8 млн тонн), продажи увеличились на 3% (до 10,3 млн тонн).



Выручка ритейлера "Лента" (+2% ГДР) в IV квартале 2021 года выросла на 18,6% по сравнению с показателем за IV квартал 2020 года, до 147,3 млрд рублей. В частности, розничная выручка выросла на 18,9%, до 144,8 млрд рублей, сообщила компания. Выручка "Ленты" по итогам 2021 года повысилась на 8,6%, до 483,6 млрд рублей.



Подешевели акции ПАО "Пермэнергосбыт" (-5,3%), "Селигдара" (-2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (-1,6%), ПАО "СПБ биржа" (-1,5%), Petropavlovsk (-1,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-1,4%).



Petropavlovsk в IV квартале увеличил производство золота на 26% г/г, до 143 тыс. унций, сообщила компания.



Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 250,79 млрд рублей (из них 68,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 62,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").