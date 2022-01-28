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Медведев считает бедность ключевой проблемой России

Экономика
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:30    Бедность для россиян является главной проблемой, потому что именно с ней связаны риски роста преступности, а также проблемы с сохранением здоровья населения, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В числе других важных «человеческих проблем» он назвал ситуацию в здравоохранении.
 
«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема. С этим связаны и проблемы здоровья, и проблемы преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер»,— рассказал господин Медведев в интервью российским СМИ.
 
Он считает, что проблема бедности не единственная, и помимо нее есть проблемы в развитии экономики, проблема коррупции и технологического отставания России. По словам зампреда Совбеза, все эти темы «в повестке дня». «Но вот если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов и качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один»,— убежден Дмитрий Медведев.
 
Владимир Путин называл бедность главным врагом России. При этом он утверждал, что за время его президентства бедность в стране снизилась в два раза. По данным Счетной палаты (СП), в некоторых российских регионах бедность достигает 20%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567062/
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Медведев считает бедность ключевой проблемой России

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:30   Бедность для россиян является главной проблемой, потому что именно с ней связаны риски роста преступности, а также проблемы с сохранением здоровья населения, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В числе других важных «человеческих проблем» он назвал ситуацию в здравоохранении.
 
«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема. С этим связаны и проблемы здоровья, и проблемы преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер»,— рассказал господин Медведев в интервью российским СМИ.
 
Он считает, что проблема бедности не единственная, и помимо нее есть проблемы в развитии экономики, проблема коррупции и технологического отставания России. По словам зампреда Совбеза, все эти темы «в повестке дня». «Но вот если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов и качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один»,— убежден Дмитрий Медведев.
 
Владимир Путин называл бедность главным врагом России. При этом он утверждал, что за время его президентства бедность в стране снизилась в два раза. По данным Счетной палаты (СП), в некоторых российских регионах бедность достигает 20%.
 


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