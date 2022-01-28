Выручка Apple достигла рекордных $123,9 млрд

Выручка Apple за первый квартал 2022 финансового года (закончился 25 декабря) выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла $123,9 млрд. Это стало новым рекордом для компании, говорится в ее пресс-релизе.



Чистая прибыль Apple за минувший квартал увеличилась почти на 20%, до $34,6 млрд. Самым прибыльным продуктом компании остается iPhone — выручка от его продаж выросла на 9%, до $71,6 млрд. Продажи Mac принесли компании $10,8 (+25%). Прибыль от iPad снизилась на 14%, до 7,2 млрд, следует из отчетности (.pdf).



«Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю»,— прокомментировал эти показатели глава Apple Тим Кук.



По предварительным данным, в четвертом квартале 2021 года Apple стала лидером продаж по всему миру, обойдя Samsung. Американская компания также стала лидером на рынке смартфонов Китая, чего ей не удавалось сделать в течение шести последних лет. Bloomberg сообщало, что осенью 2022 года Apple проведет очередную презентацию своих новых устройств, которая по числу премьер станет крупнейшей в истории корпорации.

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