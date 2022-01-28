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Российский рынок акций открылся ростом, индекс Мосбиржи прибавляет 1,09%

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:37    Индекс достиг 3 498,4 пункта
 
Утренняя сессия на российском рынке акций открылась в пятницу ростом индекса Мосбиржи. По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор прибавлял 0,77% и находился на отметке 3 482,39; к 07:15 мск индекс ускорил рост на 1,23%, до 3 498,4 пункта.
 
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,26%, до $88,40 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,50% и торгуется на уровне $87,04 за баррель.
 
По оценкам "БКС Мир инвестиций", 28 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 420 - 3 550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77,2-79,2 руб.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567067/
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Российский рынок акций открылся ростом, индекс Мосбиржи прибавляет 1,09%

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:37   Индекс достиг 3 498,4 пункта
 
Утренняя сессия на российском рынке акций открылась в пятницу ростом индекса Мосбиржи. По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор прибавлял 0,77% и находился на отметке 3 482,39; к 07:15 мск индекс ускорил рост на 1,23%, до 3 498,4 пункта.
 
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,26%, до $88,40 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,50% и торгуется на уровне $87,04 за баррель.
 
По оценкам "БКС Мир инвестиций", 28 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 420 - 3 550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77,2-79,2 руб.
 


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