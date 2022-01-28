Розничный спрос на золото в России в 2021 году вырос до 46,8 тонн

Спрос увеличился благодаря восстановлению рынка ювелирных изделий, отметили во Всемирном совете по золоту



Спрос на золото в России за прошлый год вырос почти на треть и составил 46,8 тонн, в основном благодаря восстановлению рынка ювелирных изделий, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), который имеется в распоряжении ТАСС.



"В России в 2021 году потребительский спрос на золото вырос на 34% и составил 46,8 тонны", - отмечается в годовом отчете WGC "Динамика спроса на золото". По данным WGC, основную часть спроса обеспечили покупки в ювелирном секторе, которые в годовом выражении увеличились на 39%, до 41,5 тонны. Кроме того, розничный спрос на золотые слитки и монеты вырос на 6%, до 5,3 тонны.



По данным WGC, в четвертом квартале 2021 году потребительский спрос на золото в России в годовом выражении увеличился на 28%, до 13 тонн. Из них спрос в ювелирном секторе составил 11,7 тонны (рост в годовом выражении на 32%) и спрос на золотые слитки и монеты - 1,3 тонны (рост на 2%).





Украшения снова в моде



В целом мировой спрос на золото в 2021 году вырос на 10%, до 4 021 тонны, говорится в отчете WGC. В частности, спрос на золото в ювелирных изделиях в 2021 году увеличился практически во всем мире и в целом составил 2 124 тонны, что на 52% больше показателя 2020 года и фактически совпадает с показателями допандемийного 2019 года. "Спрос на ювелирные изделия достиг максимума почти за десятилетие, поскольку ключевые рынки - Китай и Индия - восстановили экономическую активность", - отметила в отчете старший аналитик по Европе, Ближнему Востоку и Африке WGC Луиза Стрит. Так в Индии покупки золотых украшений в прошлом году выросли на 93%, до 610,9 тонны, а в Китае увеличились на 62%, до 700,6 тонны.





Золото в рост и в дело



Также, по данным WGC, рекордными за последние 8 лет стали в 2021 году мировые продажи золотых слитков и монет, которые выросли на 31%, до 1 180 тонн. Как отмечают в WGC, розничные инвесторы искали "убежище" на фоне растущей инфляции и отрицательных реальных ставок. "Центральные банки аккумулировали за 2021 год 463 тонны золота, что на 82% больше, чем в 2020 году", - добавляется в отчете. В результате общемировой объем золотых резервов центробанков вырос до 34,6 тыс. тонн, поднявшись почти до 30-летнего максимума.



Между тем из фондов ETF (обеспеченные золотом биржевые фонды), наоборот, в 2021 году наблюдался отток золота, который составил 173 тонны, тогда как в 2020 году в ETF купили 874 тонны золота. В целом аккумулированные в ETF запасы золота в 2021 году сократились на 5%, до 3 570 тонн. В WGC отмечают, что продажи пришлись в основном на США, где c начала прошлого года отмечался рост доходностей казначейских облигаций, а появление новых вакцин привело к повышению "аппетита к риску" у инвесторов. По оценке WGC, эти продажи золота из ETF незначительны на фоне 2 200 тонн, которые поступили в фонды за последние пять лет, что говорит о большом значении, которое инвесторы по-прежнему придают наличию золота в своих портфелях.



Использование золота в технологическом секторе в 2021 году выросло на 9% и составило 330 тонн, достигнув максимального показателя за три года, добавляют в WGC. Как отмечают эксперты WGC, спрос растет, хотя технологический сектор, особенно электронная промышленность, оказались наиболее уязвимы к последствиям пандемии коронавируса, а восстановлению производства мешали локдауны и ограничения на энергопотребление.





Источники золота



По данным WGC, мировое предложение золота в 2021 году сократилось на 1%, до 4 666 тонн. В частности, мировая добыча выросла на 2%, до 3 561 тонны, но объемы вторичной переработки упали на 11%, до 1 150 тонн. Как отмечают в WGC, снятие локдаунов позволило вновь открыть ломбарды, но переработчики предпочли вымыть с рынка все сделанные ранее запасы. Этому могло способствовать то, что в допандемийном 2019 году среднегодовая цена золота составила $1 393 за унцию, а в 2021 году выросла до $1 799 за унцию.





Прогноз



В WGC ожидают, что в 2022 году во всех секторах, связанных с золотом, сохранится динамика аналогичная прошлогодней: потребительский спрос будет расти за счет восстановления экономического роста и относительно небольшой цены на золото. Инвестиционный спрос столкнется с проблемами из-за роста резервных ставок, но может быть поддержан востребованностью монет и слитков в условиях растущей инфляции. Центробанки продолжат скупать золото, но более медленными темпами. Также, по оценке WGC, добыча золота продолжит расти теми же темпами, что будет нивелировано дальнейшим падением вторичной переработки. Последнее объясняется восстановлением экономики и сокращением вынужденных продаж украшений.



Но возможны и резкие изменения. "То, как центральные банки справятся с устойчиво высоким уровнем инфляции, станет ключевым фактором для институционального и розничного спроса в 2022 году", - резюмировала в отчете Луиза Стрит. По ее словам, нынешняя сила ювелирного рынка также может быть подорвана, если новые штаммы коронавируса вновь ограничат потребительский спрос.

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