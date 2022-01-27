Казахстанская компания назвала причину отключения электроснабжения на юге страны

Отключение произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС, отметили в компании Kegoc



Отключение электроснабжения на юге Казахстана произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.



"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1 500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошел наброс мощности на транзит 500 кВ "север - восток - юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - говорится в сообщении.



Казахстанская компания по управлению энергосетями сообщила о снижении плановых поставок электроэнергии майнинговым дата-центрам.

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