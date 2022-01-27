О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 28 января 2022 года, пятница , 08:46:03 мск
Нефть, Brent: $89.82 +0,56
Валюта:    78.95 +0,01    88.47 -0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Казахстанская компания назвала причину отключения электроснабжения на юге страны

Электроэнергетика
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:04    Отключение произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС, отметили в компании Kegoc
 
Отключение электроснабжения на юге Казахстана произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.
 
"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1 500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошел наброс мощности на транзит 500 кВ "север - восток - юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - говорится в сообщении.
 
Казахстанская компания по управлению энергосетями сообщила о снижении плановых поставок электроэнергии майнинговым дата-центрам.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567071/
Вашингтон не введет санкции против РФ, потому что сам их опасаетсяУчастники организованного США онлайн-форума по климату обсудили цели COP27
Просмотров: 61

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

27.01.22
Блэкаут в Центральной Азии вызван плохой координацией и техническими проблемами
27.01.22
«Россети» снижают цены на допуск провайдеров связи к своей инфраструктуре
27.01.22
Минэнерго не хочет резко менять энергорынок
27.01.22
Минэнерго РФ против предложения по снижению цен на электроэнергию для промышленности
27.01.22
Начало выработки электричества на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии перенесли на февраль
27.01.22
"Совет рынка" займется созданием и развитием системы учета атрибутов генерации
27.01.22
Энергоснабжение по всему Узбекистану восстановлено
27.01.22
Крым второй раз за январь бьет рекорды потребления электричества на фоне морозов
26.01.22
Минэнерго Узбекистана сообщило об устранении крупных неполадок в энергосистеме
25.01.22
Киргизия начала поэтапное восстановление подачи электроэнергии
25.01.22
Майнеров в Казахстане заранее предупредили об отключении от электричества до февраля
25.01.22
Сбой в энергосистеме Центральной Азии показал необходимость ее модернизации
25.01.22
Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии в Афганистан из-за блэкаута
25.01.22
Иркутскэнергосбыт подал в 2021 г. 137 исков к "серым" майнерам за украденное электричество
25.01.22
Афганистан способен вырабатывать не более 300 мегаватт электричества

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Казахстанская компания назвала причину отключения электроснабжения на юге страны

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:04   Отключение произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС, отметили в компании Kegoc
 
Отключение электроснабжения на юге Казахстана произошло из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.
 
"25 января 2022 года в 11:59 по времени Нур-Султана (08:59 мск) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС с суммарной потерей генерации более 1 500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Киргизстана. В результате произошел наброс мощности на транзит 500 кВ "север - восток - юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", - говорится в сообщении.
 
Казахстанская компания по управлению энергосетями сообщила о снижении плановых поставок электроэнергии майнинговым дата-центрам.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →