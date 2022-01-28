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Участники организованного США онлайн-форума по климату обсудили цели COP27

Экология
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:05    Россию представлял спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев
 
Участники проведенного по инициативе США Форума ведущих экономик по энергетике и климату в режиме онлайн обсудили ключевые цели 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая, как ожидается, пройдет осенью в Египте. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в четверг.
 
Как следует из документа, в мероприятии приняли участие министры и другие представители нескольких стран. В их числе Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Южная Корея и Япония. Россию представлял спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В роли председателя выступил спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри.
 
В заявлении уточняется, что "форум дал возможность <...> вспомнить об итогах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, определить приоритеты COP27 и 2022 года в целом, выработать планы по осуществлению или наращиванию действий в сфере климата, рассмотреть возможные конкретные инициативы, над которыми страны форума ведущих экономик могли бы совместно работать для реализации мер в сфере климата".
 
На онлайн-встрече выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что участники конференции по климату в Глазго "достигли значительного прогресса". Госсекретарь подчеркнул необходимость наращивания усилий на этом направлении.
 
В заявлении подчеркивается, что главными целями форума было "содействие более тесному согласованию по ключевым вопросам, касающимся политики" в сфере климата, а также "предоставление площадки для конкретных совместных действий". В Госдепартаменте рассчитывают, что проведение мероприятия послужит подготовкой для встречи лидеров стран в аналогичном формате в будущем.
 
"Участники начали обсуждение возможных путей конкретных совместных действий в сферах, касающихся метана, энергетики с нулевыми выбросами углерода, электромобилей и вырубки лесов", - также говорится в документе.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567072/
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Участники организованного США онлайн-форума по климату обсудили цели COP27

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:05   Россию представлял спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев
 
Участники проведенного по инициативе США Форума ведущих экономик по энергетике и климату в режиме онлайн обсудили ключевые цели 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая, как ожидается, пройдет осенью в Египте. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, распространенном в четверг.
 
Как следует из документа, в мероприятии приняли участие министры и другие представители нескольких стран. В их числе Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Южная Корея и Япония. Россию представлял спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В роли председателя выступил спецпосланник США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри.
 
В заявлении уточняется, что "форум дал возможность <...> вспомнить об итогах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, определить приоритеты COP27 и 2022 года в целом, выработать планы по осуществлению или наращиванию действий в сфере климата, рассмотреть возможные конкретные инициативы, над которыми страны форума ведущих экономик могли бы совместно работать для реализации мер в сфере климата".
 
На онлайн-встрече выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что участники конференции по климату в Глазго "достигли значительного прогресса". Госсекретарь подчеркнул необходимость наращивания усилий на этом направлении.
 
В заявлении подчеркивается, что главными целями форума было "содействие более тесному согласованию по ключевым вопросам, касающимся политики" в сфере климата, а также "предоставление площадки для конкретных совместных действий". В Госдепартаменте рассчитывают, что проведение мероприятия послужит подготовкой для встречи лидеров стран в аналогичном формате в будущем.
 
"Участники начали обсуждение возможных путей конкретных совместных действий в сферах, касающихся метана, энергетики с нулевыми выбросами углерода, электромобилей и вырубки лесов", - также говорится в документе.
 


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