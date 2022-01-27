Аналитики ждут роста доходов населения США на 0,5%

Доходы населения в США в декабре выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.



Соответствующие данные будут опубликованы бюро экономического анализа министерства торговли в пятницу, 28 января, в 16​​​.30 мск.



В 18.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в январе снизился до 68,7 пункта с 70,6 пункта в декабре. Предварительная оценка показала уменьшение индекса до 68,8 пункта.



В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на 1, до 491 агрегата.

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