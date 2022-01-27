Аналитики ждут роста доходов населения США на 0,5%

Соответствующие данные будут опубликованы бюро экономического анализа министерства торговли в пятницу, 28 января, в 16.30 мск.
В 18.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в январе снизился до 68,7 пункта с 70,6 пункта в декабре. Предварительная оценка показала уменьшение индекса до 68,8 пункта.
В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на 1, до 491 агрегата.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567074/