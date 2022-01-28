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Нефть дорожает в рамках коррекции

Цены на нефть
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:08    Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают некоторый рост после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 7​​​.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44%, до 88,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,58%, до 87,11 доллара.
 
Днем ранее нефть подешевела почти на 0,8%, что было связано с заметным укреплением курса доллара. В четверг индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) вырос на 1,4%, показатель достиг 97,29 пункта, что является самым высоким значением с 3 июля 2020 года. Удорожание доллара делает нефть менее доступной при ее покупке в другой валюте.
 
Внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.
 
Инвесторы также оценивают перспективы баланса спроса и предложения на рынке с учетом базовых факторов. "Опасения по поводу связанного с COVID удара по спросу не оправдались. Потом ралли поддержали ограничения со стороны предложения. С учетом резкого падения резервных мощностей, рынку будет трудно справиться с любыми новыми незапланированными перебоями", - считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. Аналитики полагают, что в первом квартале 2022 года рынок останется дефицитным.
 
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на 1, до 491 агрегата.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567075/
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Нефть дорожает в рамках коррекции

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:08   Мировые цены на нефть в пятницу утром показывают некоторый рост после снижения днем ранее, инвесторы продолжают ожидать заседание ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
 
По состоянию на 7​​​.40 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,44%, до 88,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,58%, до 87,11 доллара.
 
Днем ранее нефть подешевела почти на 0,8%, что было связано с заметным укреплением курса доллара. В четверг индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) вырос на 1,4%, показатель достиг 97,29 пункта, что является самым высоким значением с 3 июля 2020 года. Удорожание доллара делает нефть менее доступной при ее покупке в другой валюте.
 
Внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Ожидается, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.
 
Инвесторы также оценивают перспективы баланса спроса и предложения на рынке с учетом базовых факторов. "Опасения по поводу связанного с COVID удара по спросу не оправдались. Потом ралли поддержали ограничения со стороны предложения. С учетом резкого падения резервных мощностей, рынку будет трудно справиться с любыми новыми незапланированными перебоями", - считают аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal. Аналитики полагают, что в первом квартале 2022 года рынок останется дефицитным.
 
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на 1, до 491 агрегата.
 


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