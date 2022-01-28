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Медведев: к росту напряженности в мире привели амбиции отдельных людей

Политика
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:09    Рост напряженности на международной арене в период пандемии объясняется характером и амбициями отдельных людей, а также устремлениями некоторых стран, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Чтобы разрешить это напряжение, нужно договариваться. По его словам, это касается не вопросов не только внешней, но и внутренней политики.
 
«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности»,— сказал господин Медведев в интервью «РИА Новости».
 
По словам зампредседателя Совбеза, для решения этих вопросов нужно вести дискуссию. «Что же касается того, как нам жить в этих условиях новых, то жить нужно в согласии, стараться все-таки договариваться, договариваться по самым разным вопросам. Это не только касается международных отношений, это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации»,— считает господин Медведев.
 
Низкие темпы вакцинации в России он связал с наследием 90-х, когда кампания по массовой вакцинации от многих болезней была приостановлена. «Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо»,— заявил зампредседатель Совбеза.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567076/
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Медведев: к росту напряженности в мире привели амбиции отдельных людей

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:09   Рост напряженности на международной арене в период пандемии объясняется характером и амбициями отдельных людей, а также устремлениями некоторых стран, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Чтобы разрешить это напряжение, нужно договариваться. По его словам, это касается не вопросов не только внешней, но и внутренней политики.
 
«Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности»,— сказал господин Медведев в интервью «РИА Новости».
 
По словам зампредседателя Совбеза, для решения этих вопросов нужно вести дискуссию. «Что же касается того, как нам жить в этих условиях новых, то жить нужно в согласии, стараться все-таки договариваться, договариваться по самым разным вопросам. Это не только касается международных отношений, это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации»,— считает господин Медведев.
 
Низкие темпы вакцинации в России он связал с наследием 90-х, когда кампания по массовой вакцинации от многих болезней была приостановлена. «Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо»,— заявил зампредседатель Совбеза.
 


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