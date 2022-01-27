"Газпром" раскрыл детали стоимости поставок и транзита газа через Белоруссию в 2022 году

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 08:45 "Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250 миллионов долларов, говорится в материалах компании.



Уточняется, что "Газпром" и его 100%-я дочерняя компания "Газпром трансгаз Беларусь" подписали два дополнения - к контракту на поставку газа в Белоруссию и контракту на транспортировку газа через территорию республики. Эти дополнения в частности продлевают действия соответствующих контрактов на 2022 год, определяют детали по объемам и стоимости.



"Расчетная стоимость поставляемого газа в 2022 году ориентировочно составляет 2 440 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации", - указано в материалах "Газпрома".



"Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", - также отмечает компания.



При этом "Газпром" и правительство Белоруссии еще в декабре подписали совместный документ - протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. Как уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров.



