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Котировки цветных металлов в Азии выросли

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:44    Цены на цветные металлы в Азии немного выросли на фоне сохранения проблем с предложением, говорят в ANZ. В компании полагают, что ресурсный национализм набирает обороты, что может повлиять на предложение никеля. Между тем предложениt алюминия может остаться ограниченным, так как от китайских алюминиевых заводов требуют сократить потребление электроэнергии.
 
Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME ранее в Азии выросли в цене на 0,2%, до 3195,50 доллара за тонну.
 
Yiwei WongПодробнее читайте на https://oilru.com/news/567081/
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Котировки цветных металлов в Азии выросли

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:44   Цены на цветные металлы в Азии немного выросли на фоне сохранения проблем с предложением, говорят в ANZ. В компании полагают, что ресурсный национализм набирает обороты, что может повлиять на предложение никеля. Между тем предложениt алюминия может остаться ограниченным, так как от китайских алюминиевых заводов требуют сократить потребление электроэнергии.
 
Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME ранее в Азии выросли в цене на 0,2%, до 3195,50 доллара за тонну.
 
Yiwei Wong
 


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