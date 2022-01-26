Бывшего замминистра экологии Казахстана арестовали по подозрению в коррупции

В Казахстане суд принял решение на два месяца заключить под стражу экс-заместителя министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления компании «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в коррупционных преступлениях.



«Двадцать седьмого января специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемых Примкулова А. А., Кумаргалиева М. К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца»,— говорится в сообщении суда (цитата по «Интерфаксу»). Господин Примкулов работал заместителем министра экологии, геологии и природных ресурсов с июля 2019 года, 26 января, когда стало известно о его задержании, его освободили от должности.



«Оператор РОП» — организация, ответственная за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане, в том числе за взимание утилизационного сбора. По данным СМИ, она связана с младшей дочерью экс-президента Казахстана Алией Назарбаевой. После задержания господина Кумаргалиева стало известно, что управляющий директор компании по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой в рабочем кабинете. По факту его смерти заведено дело о доведении до самоубийства.

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