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Нефть и золото в Азии выросли в цене

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:09    Цены на нефть в Азии выросли после снижения по итогам четверга, наблюдавшегося впервые за три сессии.
 
Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,67 доллара, до 87,28 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 0,7 доллара.
 
В ANZ отмечают, что опасения относительно сокращения спроса на фоне очередной волны коронавируса не материализовались. “Ограниченное предложение поддержало ралли. Поскольку резервные добывающие мощности резко сократились, рынку будет сложно справиться с любыми незапланированными перебоями с поставками”, - добавляют в компании.
 
В ANZ отмечают, что автомобильный трафик в Европе восстанавливается на фоне сокращения числа случаев омикрон-штамма. Повышение спроса на топливо, вероятно, окажет поддержку котировкам нефти. “Мы прогнозируем, что в 1-м квартале 2022 года на рынке сохранится дефицит”, - заключили в ANZ.
 

ЗОЛОТО
 
Фьючерсы на золото в Азии выросли, но остаются ниже уровня 1800 долларов. В четверг котировки упали на 2% на фоне повышения доллара.
 
Около 06.20 по Гринвичу февральские фьючерсы на золото выросли в цене на 3,60 доллара, до 1796,70 доллара за унцию.
 
В OANDA отмечают, что цены на золото уязвимы к дальнейшему техническому снижению после падения ниже 1800 долларов за унцию. Между тем нежелание инвесторов рисковать, вероятно, окажет котировкам некоторую поддержку. В OANDA говорят, что поддержка расположена на 1760 долларах за унцию.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567087/
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Нефть и золото в Азии выросли в цене

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:09   Цены на нефть в Азии выросли после снижения по итогам четверга, наблюдавшегося впервые за три сессии.
 
Около 06.20 по Гринвичу мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,67 доллара, до 87,28 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 0,7 доллара.
 
В ANZ отмечают, что опасения относительно сокращения спроса на фоне очередной волны коронавируса не материализовались. “Ограниченное предложение поддержало ралли. Поскольку резервные добывающие мощности резко сократились, рынку будет сложно справиться с любыми незапланированными перебоями с поставками”, - добавляют в компании.
 
В ANZ отмечают, что автомобильный трафик в Европе восстанавливается на фоне сокращения числа случаев омикрон-штамма. Повышение спроса на топливо, вероятно, окажет поддержку котировкам нефти. “Мы прогнозируем, что в 1-м квартале 2022 года на рынке сохранится дефицит”, - заключили в ANZ.
 

ЗОЛОТО
 
Фьючерсы на золото в Азии выросли, но остаются ниже уровня 1800 долларов. В четверг котировки упали на 2% на фоне повышения доллара.
 
Около 06.20 по Гринвичу февральские фьючерсы на золото выросли в цене на 3,60 доллара, до 1796,70 доллара за унцию.
 
В OANDA отмечают, что цены на золото уязвимы к дальнейшему техническому снижению после падения ниже 1800 долларов за унцию. Между тем нежелание инвесторов рисковать, вероятно, окажет котировкам некоторую поддержку. В OANDA говорят, что поддержка расположена на 1760 долларах за унцию.
 


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