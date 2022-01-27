Хакеры похитили $80 млн в результате взлома проекта Qubit Finance

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:11 Команда проекта связалась с злоумышленниками и предложила награду за возврат средств



Хакеры взломали DeFi-проект Qubit Finance и вывели из его пула средства приблизительно на $80 млн, сообщила компания по кибербезопасности и аудиту PeckShield. Представители проекта подтвердили факт взлома и рассказали, что отслеживают похищенные средства, а также связались со злоумышленниками и предложили «максимальную награду».



The protocol was exploited by;

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The hacker minted unlimited xETH to borrow on BSC.

The team is currently working with security and network partners on next steps.

We will share further updates when available. — Qubit Finance (@QubitFin) January 28, 2022



«Хакер выпустил неограниченное количество токенов xETH, которые были использованы в качестве залога для займа в сети Binance Smart Chain. На данный момент команда с партнерами работает над следующими шагами», — говорится в заявлении Qubit Finance.



После взлома проекта цена его токена упала на 25%, до текущих отметок около $0,004, по данным CoinGecko. Криптовалюта торгуется на 99% ниже исторического максимума в $0,58, который был установлен в сентябре прошлого года.



Михаил Теткин



