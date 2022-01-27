Хакеры похитили $80 млн в результате взлома проекта Qubit Finance

Хакеры взломали DeFi-проект Qubit Finance и вывели из его пула средства приблизительно на $80 млн, сообщила компания по кибербезопасности и аудиту PeckShield. Представители проекта подтвердили факт взлома и рассказали, что отслеживают похищенные средства, а также связались со злоумышленниками и предложили «максимальную награду».
The protocol was exploited by;— Qubit Finance (@QubitFin) January 28, 2022
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The hacker minted unlimited xETH to borrow on BSC.
The team is currently working with security and network partners on next steps.
We will share further updates when available.
«Хакер выпустил неограниченное количество токенов xETH, которые были использованы в качестве залога для займа в сети Binance Smart Chain. На данный момент команда с партнерами работает над следующими шагами», — говорится в заявлении Qubit Finance.
После взлома проекта цена его токена упала на 25%, до текущих отметок около $0,004, по данным CoinGecko. Криптовалюта торгуется на 99% ниже исторического максимума в $0,58, который был установлен в сентябре прошлого года.
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