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В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Москва
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:13    Также специалисты советуют водителям держать дистанцию и не отвлекаться на телефон
 
Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ситуации на дорогах в связи со снегопадом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу.
 
Отмечается, что в Москве идет сильный снегопад. Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы - на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение.
 
"Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города", - говорится в сообщении.
 
Также водителей призвали быть осторожными на дорогах, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
 
Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что облачная погода со снегом и метелью ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу. Днем в городе будет от четырех до шести градусов мороза, в ночь на 29 января похолодает до семи градусов. Скорость юго-восточного ветра составит в пятницу 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели будет действовать в Московском регионе до 21:00 28 января, из-за гололедицы - до 11:00 29 января.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567089/
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В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:13   Также специалисты советуют водителям держать дистанцию и не отвлекаться на телефон
 
Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за ситуации на дорогах в связи со снегопадом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу.
 
Отмечается, что в Москве идет сильный снегопад. Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы - на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение.
 
"Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города", - говорится в сообщении.
 
Также водителей призвали быть осторожными на дорогах, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
 
Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что облачная погода со снегом и метелью ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу. Днем в городе будет от четырех до шести градусов мороза, в ночь на 29 января похолодает до семи градусов. Скорость юго-восточного ветра составит в пятницу 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и метели будет действовать в Московском регионе до 21:00 28 января, из-за гололедицы - до 11:00 29 января.
 


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