Кабмин Армении надеется, что в ЕАЭС будет единый подход к цене на транспортировку газа

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:24 По словам вице-премьера республики Мгера Григоряна, в 2022 году цена на топливо не будет изменена на границе, но, согласно договору от 2013 года, "вступает в силу формула, по которой расчет цены на газ зависит также от калорий"



Правительство Армении надеется, что среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформируется единый подход по вопросу ценообразования по транспортировке газа. Об этом в пятницу на брифинге заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.



"По вопросу цены на газ в ЕАЭС, то решение по вопросу формирования единого рынка начинает действовать в ЕАЭС в 2024 году. Здесь есть два очень важных компонента: первое - себестоимость газа, второе - вопрос транспорта, который является предметом сложных дискуссий. Надеемся, что по второму вопросу в ЕАЭС сформируется единый подход", - отметил он.



По словам Григоряна, в 2022 году цена на топливо не будет изменена на границе, однако "согласно подписанному договору от 2013 года, в этом году вступает в силу формула, по которой расчет цены на газ зависит также от калорий".



"Цена на газ для необеспеченных слоев населения не будет изменена. Что касается бизнеса, то цена на газ на границе для нас и для остального мира такая большая, что даже изменения не будет влиять на наш бизнес", - добавил он.



"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.



