О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 28 января 2022 года, пятница , 11:48:19 мск
Нефть, Brent: $89.82 +0,56
Валюта:    78.95 +0,01    88.47 -0,68
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Кабмин Армении надеется, что в ЕАЭС будет единый подход к цене на транспортировку газа

Газ
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:24    По словам вице-премьера республики Мгера Григоряна, в 2022 году цена на топливо не будет изменена на границе, но, согласно договору от 2013 года, "вступает в силу формула, по которой расчет цены на газ зависит также от калорий"
 
Правительство Армении надеется, что среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформируется единый подход по вопросу ценообразования по транспортировке газа. Об этом в пятницу на брифинге заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.
 
"По вопросу цены на газ в ЕАЭС, то решение по вопросу формирования единого рынка начинает действовать в ЕАЭС в 2024 году. Здесь есть два очень важных компонента: первое - себестоимость газа, второе - вопрос транспорта, который является предметом сложных дискуссий. Надеемся, что по второму вопросу в ЕАЭС сформируется единый подход", - отметил он.
 
По словам Григоряна, в 2022 году цена на топливо не будет изменена на границе, однако "согласно подписанному договору от 2013 года, в этом году вступает в силу формула, по которой расчет цены на газ зависит также от калорий".
 
"Цена на газ для необеспеченных слоев населения не будет изменена. Что касается бизнеса, то цена на газ на границе для нас и для остального мира такая большая, что даже изменения не будет влиять на наш бизнес", - добавил он.
 
"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567090/
В Москве водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопадаРоссийский рынок акций прибавляет 1% на позитивном внешнем фоне
Просмотров: 83

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

28.01.22
Кабмин Армении надеется, что в ЕАЭС будет единый подход к цене на транспортировку газа
27.01.22
Почему у Европы нет альтернатив импорту российского газа
25.01.22
Граждане РФ подали уже 593 тыс. заявок на догазификацию, заключено 191 тыс. договоров
24.01.22
Кубометр кубометру рознь. Газ «Роснефти» теряет энергию в трубах «Газпрома»
24.01.22
Вопрос газификации Камчатки учтут при распределении ресурсов Ямала между компаниями
21.01.22
Потребление природного газа в Азии в следующее десятилетие может расти на 3% в год
20.01.22
Иран предложил РФ своповые поставки российского газа через свою территорию
18.01.22
Потребление метана в качестве моторного топлива выросло в России на 18% по итогам года
17.01.22
Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации
14.01.22
Транзит газа из России в Европу падает по всем направлениям
13.01.22
Значимость сжиженного газа для автомобилистов в Казахстане сильно преувеличена
09.01.22
В Fitch не исключили роста дефицита на рынке газа в Европе из-за «Силы Сибири — 2»
08.01.22
Россия через 5-8 лет войдет в тройку крупнейших производителей СПГ
01.01.22
Турция рассчитывает использовать черноморский газ по всей стране

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Кабмин Армении надеется, что в ЕАЭС будет единый подход к цене на транспортировку газа

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:24   По словам вице-премьера республики Мгера Григоряна, в 2022 году цена на топливо не будет изменена на границе, но, согласно договору от 2013 года, "вступает в силу формула, по которой расчет цены на газ зависит также от калорий"
 
Правительство Армении надеется, что среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформируется единый подход по вопросу ценообразования по транспортировке газа. Об этом в пятницу на брифинге заявил вице-премьер республики Мгер Григорян.
 
"По вопросу цены на газ в ЕАЭС, то решение по вопросу формирования единого рынка начинает действовать в ЕАЭС в 2024 году. Здесь есть два очень важных компонента: первое - себестоимость газа, второе - вопрос транспорта, который является предметом сложных дискуссий. Надеемся, что по второму вопросу в ЕАЭС сформируется единый подход", - отметил он.
 
По словам Григоряна, в 2022 году цена на топливо не будет изменена на границе, однако "согласно подписанному договору от 2013 года, в этом году вступает в силу формула, по которой расчет цены на газ зависит также от калорий".
 
"Цена на газ для необеспеченных слоев населения не будет изменена. Что касается бизнеса, то цена на газ на границе для нас и для остального мира такая большая, что даже изменения не будет влиять на наш бизнес", - добавил он.
 
"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →