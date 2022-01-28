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Российский рынок акций прибавляет 1% на позитивном внешнем фоне

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:25    Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы прибавляет 1% вслед за дорожающей нефтью и американскими фьючерсами, индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше 3500 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск рос на 1,13% - до 3494,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,04%, до 1414,05 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 13 копеек, до 77,83 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 86,75 рубля.
 
Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0,53%, до 88,63 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют от 0,5% до 1%.
 
В лидерах роста - расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,78%), акции ПИКа (+2,34%) и "Яндекса"(+2,77%).
 
"Сегодня пятница, и с большой вероятностью можно ожидать сокращения лонгов (длинных позиций - ред.) под занавес торгов для снижения рисков", - говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".
 
"В пятницу утром российский рынок сохраняет инерционный рост. Однако полагаем, что бурный оптимизм к концу недели на российском рынке может несколько утихнуть, что приведет к консолидации рынка в диапазоне 3500-3550 пунктов", - считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
 
В свою очередь Антонов добавляет, что риски дальнейшего снижения американских индексов являются главной угрозой для восходящего движения российского рынка акций.
 
Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций" напоминает, что фактор геополитики в ближайшие сессии останется центральным драйвером для российского фондового рынка. Эксперт отмечает улучшение технической картины по российским индексам и считает, что для продолжения более устойчивого восходящего движения индекс Мосбиржи должен закрыть несколько торговых сессий выше уровня 3525-3540 пунктов.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567091/
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Российский рынок акций прибавляет 1% на позитивном внешнем фоне

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:25   Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы прибавляет 1% вслед за дорожающей нефтью и американскими фьючерсами, индекс Мосбиржи пытается закрепиться выше 3500 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже.
 
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск рос на 1,13% - до 3494,83 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,04%, до 1414,05 пункта.
 
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 13 копеек, до 77,83 рубля, курс евро – на 22 копейки, до 86,75 рубля.
 
Апрельский фьючерс нефти марки Brent повышается на 0,53%, до 88,63 доллара за баррель. Фьючерсы на основные американские индексы прибавляют от 0,5% до 1%.
 
В лидерах роста - расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,78%), акции ПИКа (+2,34%) и "Яндекса"(+2,77%).
 
"Сегодня пятница, и с большой вероятностью можно ожидать сокращения лонгов (длинных позиций - ред.) под занавес торгов для снижения рисков", - говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".
 
"В пятницу утром российский рынок сохраняет инерционный рост. Однако полагаем, что бурный оптимизм к концу недели на российском рынке может несколько утихнуть, что приведет к консолидации рынка в диапазоне 3500-3550 пунктов", - считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
 
В свою очередь Антонов добавляет, что риски дальнейшего снижения американских индексов являются главной угрозой для восходящего движения российского рынка акций.
 
Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций" напоминает, что фактор геополитики в ближайшие сессии останется центральным драйвером для российского фондового рынка. Эксперт отмечает улучшение технической картины по российским индексам и считает, что для продолжения более устойчивого восходящего движения индекс Мосбиржи должен закрыть несколько торговых сессий выше уровня 3525-3540 пунктов.
 


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