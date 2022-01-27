Фьючерсы на газ в США: Цены в четверг выросли на 46%

Котировки природного газа в четверг продемонстрировали рекордный однодневный рост за всю историю наблюдений, ведущихся с 1990 года.



Февральские фьючерсы на природный газ завершили сессию с повышением на 46%, по 6,265 доллара за млн БТЕ.



Предыдущий рекорд был установлен 24 февраля 2003 года: тогда котировки подскочили на 38%. Столь стремительный рост в четверг вызывает беспокойство относительно того, что инфляция цен на энергоносители может превратиться в гиперинфляцию. Однако скачок цен мог отчасти быть связан с экспирацией февральских фьючерсов в конце сессии четверга, говорят аналитики.



Мартовские фьючерсы на газ выросли не столь сильно, завершив торги ростом на 6,1%, по 4,283 доллара за млн БТЕ.



Инвесторы начали покупать контракты после выхода данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавших на намного более значительное, чем обычно, сокращение запасов газа на отчетной неделе.



Dan Molinski

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