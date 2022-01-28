РЖД планируют в 2022 г увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7%

РЖД по итогам текущего года рассчитывают увеличить объём перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7% к 2021 году, до 221,2 миллиона тонн, следует из слов замглавы РЖД Алексея Шило.



"По году в целом по нефтепродуктам мы планируем вырасти на практически четыре миллиона тонн, это 1,7%", - рассказал Шило журналистам​​​.



По итогам 2021 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 217,5 миллиона тонн, увеличившись к 2020 году на 4,2%. Таким образом, по итогам 2022 года перевозка этой номенклатуры может вырасти до 221,2 миллиона тонн.



"На данный момент у нас по экспорту рост к январю 2021 году на 6,6%, внутрироссийские – 9,8%. Среднесуточная погрузка на экспорт составляет 280 тысяч тонн, на внутрироссийский рынок – 350 тысяч тонн", - заключил замглавы РЖД.

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