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РЖД планируют в 2022 г увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7%

Российские компании
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:27    РЖД по итогам текущего года рассчитывают увеличить объём перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7% к 2021 году, до 221,2 миллиона тонн, следует из слов замглавы РЖД Алексея Шило.
 
"По году в целом по нефтепродуктам мы планируем вырасти на практически четыре миллиона тонн, это 1,7%", - рассказал Шило журналистам​​​.
 
По итогам 2021 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 217,5 миллиона тонн, увеличившись к 2020 году на 4,2%. Таким образом, по итогам 2022 года перевозка этой номенклатуры может вырасти до 221,2 миллиона тонн.
 
"На данный момент у нас по экспорту рост к январю 2021 году на 6,6%, внутрироссийские – 9,8%. Среднесуточная погрузка на экспорт составляет 280 тысяч тонн, на внутрироссийский рынок – 350 тысяч тонн", - заключил замглавы РЖД.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567093/
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РЖД планируют в 2022 г увеличить перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7%

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:27   РЖД по итогам текущего года рассчитывают увеличить объём перевозки нефти и нефтепродуктов на 1,7% к 2021 году, до 221,2 миллиона тонн, следует из слов замглавы РЖД Алексея Шило.
 
"По году в целом по нефтепродуктам мы планируем вырасти на практически четыре миллиона тонн, это 1,7%", - рассказал Шило журналистам​​​.
 
По итогам 2021 года погрузка нефти и нефтепродуктов составила 217,5 миллиона тонн, увеличившись к 2020 году на 4,2%. Таким образом, по итогам 2022 года перевозка этой номенклатуры может вырасти до 221,2 миллиона тонн.
 
"На данный момент у нас по экспорту рост к январю 2021 году на 6,6%, внутрироссийские – 9,8%. Среднесуточная погрузка на экспорт составляет 280 тысяч тонн, на внутрироссийский рынок – 350 тысяч тонн", - заключил замглавы РЖД.
 


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