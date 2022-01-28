Газоснабжение в Узбекистане полностью восстановлено после блэкаута

Газоснабжение всех потребителей полностью восстановлено в Узбекистане после массового отключения электроэнергии в стране во вторник, сообщает в пятницу пресс-служба министерства энергетики страны.



В Узбекистане 25 января в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. По данным министерства энергетики страны, к 14.00 мск 27 января подача электроэнергии была полностью восстановлена по всей республике.



"В Узбекистане восстановлено газоснабжение 100% потребителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале оператора.



Ранее в четверг была полностью восстановлена работа газотранспортной системы республики.



В пятницу казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC заявил, что причиной аварии в энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. В минэнерго РИА Новости сообщили, что причины массового отключения энергоснабжения в Узбекистане должна установить правительственная комиссия, она продолжает работать.



Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

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