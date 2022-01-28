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В Париже заявили, что возможные санкции против РФ затронут "Севпоток - 2"

Санкции
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:43    Как отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, блокировка газопровода - одна из контрмер на случай военного вторжения России на Украину
 
Санкции, подготовленные ЕС против России на случай военного вторжения на Украину, подразумевают среди прочего блокировку газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио RTL.
 
"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток - 2", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос ведущего утренней передачи на радио. Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567096/
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В Париже заявили, что возможные санкции против РФ затронут "Севпоток - 2"

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:43   Как отметил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, блокировка газопровода - одна из контрмер на случай военного вторжения России на Украину
 
Санкции, подготовленные ЕС против России на случай военного вторжения на Украину, подразумевают среди прочего блокировку газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио RTL.
 
"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток - 2", - заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос ведущего утренней передачи на радио. Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать России, что военный конфликт на Украине несет для нее серьезные риски.
 


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