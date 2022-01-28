Премьер Венгрии хочет обсудить на встрече с Путиным увеличение поставок газа из РФ
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«Нефть России», 28.01.22, Москва, 10:45 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что планирует обсуждать увеличение объема поставок газа из России на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
"Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте", - приводит агентство слова Орбана, который выступал в эфире венгерского радио.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567098/