Премьер Венгрии хочет обсудить на встрече с Путиным увеличение поставок газа из РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что планирует обсуждать увеличение объема поставок газа из России на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.



"Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте", - приводит агентство слова Орбана, который выступал в эфире венгерского радио.

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