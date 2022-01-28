Итоги недели: макроэкономика, нефть, драгметаллы

Представляем вам тематические аналитические обзоры (макроэкономика, нефть, драгметаллы) по итогам прошедшей недели и с прогнозом на следующую.





Макроэкономика: Не время расслабляться



Ключевым событием недели стало заседание Федеральной резервной системы США. Регулятор дал указания на возможное повышение процентной ставки уже на мартовском заседании и сигнализировал, что займется сужением собственного баланса сразу после старта фазы ужесточения денежно-кредитной политики. Доллар США резко укрепился на мировом валютном рынке, золото лишилось прироста с начала месяца, юань заметно снизился из-за переоценки прогнозов по ставкам Федрезерва.



Цены на нефть продолжили ралли. Баррель Brent достигал $90 и выше, баррель Urals также обновлял пиковые значения. Цены продолжали расти, так как сырьевое предложение сохранялось дефицитным на фоне довольно выраженного спроса.



Геополитический фон сохранился напряженным: американские политики не оставляют идею ужесточения пакетов антироссийских санкций. В Турции продолжил разворачиваться энергетический кризис.





Рынок нефти: Цена Brent может снова вырасти до $90 за баррель



На прошлой неделе, с 24 по 28 января, рост цен на нефть не останавливался: цена сорта Brent выросла более чем на 2,6%, находясь выше $88 за баррель и даже протестировав $90.



Конфликт между ОАЭ и йеменскими хуситами, хотя не исчерпан, но на прошлой неделе был уже учтён в нефтяных ценах. Тем не менее, на рынке появились новые «бычьи» факторы: например, заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что в период перехода к «зелёной» энергетике возможен дефицит традиционных энергоресурсов. Достаточно противоречивой остаётся ситуация вокруг Ирана: Иран сообщает, что вроде бы и готов к переговорам по «ядерной сделке» с США, но только в обмен на отмену нефтяного эмбарго ещё до заключения сделки, чего США сделать категорически не готовы.



На этой неделе главным событием для нефтяного рынка станет «министерская» встреча ОПЕК+ 2 февраля. Мы считаем, что в марте нефтяной альянс не будет менять текущие квоты на добычу нефти, и это может стать ещё одним «бычьим» фактором для рынка.



Цена Brent неделей ранее смогла закрепиться на уровне $88 за баррель. На этой неделе ожидаем ценовых колебаний по Brent в коридоре $88-90 за баррель.





Рынок драгметаллов: Драгметаллам пришлось непросто



За неделю стоимость золота упала на 2,3%. Неделя оказалась крайне волатильной для драгметалла с подъемом в сторону двухмесячного пика на $1854 и таким же резким спадом.



Все дело в долларе: перед заседанием Федеральной резервной системы США гринбек слабел, одновременно падали рынки капитала. На этом фоне положение золота улучшилось, а дополнительную поддержку оказало проявление интереса к драгметаллу как к безопасному активу.



Однако, как только рынок получил на руки факты от ФРС, тенденция развернулась в противоположную сторону. Комментарии Федрезерва становятся все более решительными и «ястребиными», что только подтверждает намерения понять процентную ставку в марте и далее заняться процессами сужения баланса ФРС.



Техническая картина торгов золотом сейчас допускает вероятность снижения к $1755, если рыночные условия не позволят вернуться к $1815. Отменой варианта со снижением станет сценарий с возвращением к $1815, откуда «быкам» может открыться дорога к $1850-1875.



Стоимость серебра за неделю рухнула на 7,6%, до $22,60. Это трехнедельный минимум. В серебре ближайшая техническая цель продаж расположена на уровне $21,94 за тройскую унцию.



Анна Бодрова, Наталья Мильчакова

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