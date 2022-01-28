Фондовые индексы США снижаются, инвесторы изучают корпоративную отчетность

Фондовые индексы США сегодня колеблются. Вероятно, их ждет четвертое последовательное снижение по итогам недели. Инвесторы анализируют отчеты Chevron, Caterpillar и других крупных компаний.



Индекс Dow Jones Industrial Average на момент написания статьи снижался на 141 пункт, или на 0,4%. S&P 500 опустился на 0,1%, Nasdaq Composite придерживался флэтовой линии.



Chevron отчиталась о самом прибыльном году с 2014 года и заявила, что в этом году увеличит капрасходы на 20% до 15 млрд долларов. Акции нефтяной компании понизились на 4,1%. Бумаги Caterpillar упали на 4,8% после того, как она отчиталась о резком росте расходов, который нивелировал повышение выручки.



Акции брокера Robinhood Markets, сообщившего о квартальном убытке на 423 млн долларов, упали почти на 8%.



Акции Apple выросли на 3,6%. Крупнейшая американская компания по рыночной капитализации отчиталась о рекордных прибыли и выручке. Акции Visa, которая превысила прогнозы аналитиков по прибыли и продажам, подорожали на 6,1%.



Председатель ФРС Джером Пауэлл после прошедшего в среду заседания сделал высказывания, подкрепившие ожидания рынка относительно начала серии повышений ставок в марте. В свете его слов доходность краткосрочных гособлигаций повысилась, доллар укрепился, а на рынке акций, привыкшем к денежно-кредитному стимулированию, вновь началась волатильность.



"Дешевые деньги - залог психологического комфорта инвесторов и рынков, - говорит Джейн Фолей, старший стратег по курсам валют в Rabobank. - Почти неизбежно начинается отток части этих дешевых денег и на рынках начинает усиливаться волатильность".



Цены на государственные облигации упали, что привело к росту доходности. Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которые сильнее реагируют на изменения процентных ставок, выросла до 1,216%. Вчера она составляла 1,190%, в конце прошлой недели - 0,993%. Доходность 10-летних облигаций США росла не так быстро. По мнению некоторых аналитиков, это сигнализирует об опасениях инвесторов насчет того, что повышение процентных ставок ФРС ограничит экономический рост. Сегодня доходность 10-летних гособлигаций США составляет 1,842%, неделю назад она равнялась 1,747%.



Рынки акций охвачены волатильностью, несмотря на публикацию ряда обнадеживающих корпоративных отчетов. По данным FactSet, почти треть компаний, входящих в S&P 500, уже представили результаты за 4-й квартал, и 78% из них превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию.



Акции Mondelez International упали на 4,7%. Производитель продуктов питания заявил, что повышения цен на его закуски оказалось недостаточно, чтобы компенсировать рост расходов на ингредиенты и транспортировку.



Joe Wallace

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ