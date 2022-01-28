Климатологи доказали, что оттаявшая вечная мерзлота выделяет много углекислого газа

Немецкие климатологи проследили за таянием вечной мерзлоты на одном из островов в устье реки Лена и получили первые однозначные свидетельства того, что этот процесс сопровождается выделением больших количеств CO2, в том числе из неорганических источников. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кельнского университета.



"Мы неожиданно обнаружили, что весомая часть выбросов СО2, возникших в результате разложения вечной мерзлоты, около 20% от их объема, пришлась на неорганические соединения углерода. Существование данного неучтенного источника парниковых газов стало большим сюрпризом для нас", - заявил научный сотрудник Кельнского университета (Германия) Ян Мельхерт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Как предполагают ученые, быстрое потепление Арктики приведет к тому, что около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия. Пока ученые не могут точно сказать, с какой скоростью будет разлагаться органика из оттаявшей вечной мерзлоты, что не позволяет оценить то, как этот процесс повлияет на глобальное потепление в ближайшие десятилетия и столетия.



Мельхерт и его коллеги получили первые подобные сведения в ходе наблюдений за таянием и разложением образцов вечной мерзлоты, сформировавшейся на севере Восточной Сибири, на берегах острова Курунгнах в устье реки Лена. Его территория покрыта так называемой едомой, особым типом вечной мерзлоты, который примерно на 50-90% состоит изо льда.



Таяние едомы приводит к тому, что на ее месте возникает очень пористая почва, состоящая на 2-5,5% из различных органических останков. Она очень уязвима для действия микробов, из-за чего ученые опасаются, что быстрое разложение всех запасов этой формы вечной мерзлоты приведет к попаданию в атмосферу Земли свыше триллиона тонн углекислоты и прочих парниковых газов.





Климат и мерзлота



Ученые из Германии попытались получить ответ на этот вопрос, для чего они забрали пробы данной формы вечной мерзлоты с острова Курунгнах при содействии российских коллег, после чего перевезли их в лабораторию и в контролируемой обстановке проследили за тем, как разлагаются содержащиеся в них органические останки.



В дополнение к этому, климатологи собрали пробы СО2 из подтаявшей вечной мерзлоты и изучили их изотопный состав. Это помогло ученым определить скорость разложения вечной мерзлоты, оценить объемы выделяемых при этом парниковых газов и определить источники СО2.



Оказалось, что древняя органика, сохранившаяся внутри едомы, разлагалась очень быстро - каждый квадратный метр почвы острова ежедневно выделял по 2-12 грамм углекислого газа. При этом ученые выяснили, что значительная часть запасов древней и молодой органики была уничтожена почвенными микробами уже в первые полтора года после того, как мерзлота оттаяла.



В свою очередь, изотопный состав выбросов СО2 указал на то, что существенная доля углекислого газа, около 20% от его общего объема, возникла в результате реакций между неорганическими соединениями углерода. Это стало неожиданностью для климатологов, так как в прошлом этот источник СО2 не учитывался при оценке потенциального вклада таяния вечной мерзлоты в глобальное потепление.



Подобные результаты наблюдений, как считают Мельхерт и его коллеги, говорят в пользу того, что процесс таяния и разложения вечной мерзлоты в Сибири и других регионах Арктики будет значительно сильнее влиять на климат Земли, чем предполагали климатологи в прошлом. Это необходимо учитывать при построении прогнозов по переменам климата в заполярье на всей планете в целом, подытожили ученые.

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