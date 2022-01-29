Майнинг биткоинов в России может приносить бюджету $200 млн в год

Регулирование рынка криптовалют в России может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



ЦБ РФ на прошлой неделе опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты​​​. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.



Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.



"Каждый день в мире добывается примерно 900 биткоинов. Доля России в добыче - около 11%. Таким образом, при текущем курсе (36,5 тысячи долларов) ежегодный объем российской добычи можно оценить как 1,3 миллиарда долларов. Важный вопрос - какой налоговый режим установит государство для майнинговых компаний. Я думаю, Минфин сможет получать 100-200 миллионов долларов налогов ежегодно - и это только от добычи в условиях текущей коррекции цен", - говорит CEO компании EMCD Михаэль Джерлис.



Он указал, что при прозрачном и комфортном регулировании можно рассчитывать на приток инвестиций в эту сферу и рост доли России в добыче криптовалют. "В этом случае мы вполне можем перегнать США и как минимум утроить налоговые поступления", - полагает эксперт.



По его словам, важно, чтобы уровень налогообложения был соразмерен уровню издержек и рисков в этой сфере. "Мы полагаем, что есть смысл рассмотреть специальные тарифы на электроэнергию для майнинговых компаний, а также льготы для тех, кто готов разместить мощности в депрессивных регионах России или там, где у энергетиков есть избыточные мощности", - добавил Джерлис.



Партнер BaksDAO Эдуард Ким отмечает, что регионы с профицитом электроэнергии и холодным климатом наиболее подходят для майнинга криптовалюты. "Осмысленное регулирование рынка криптовалют принесет в бюджеты РФ на всех уровнях не менее 300 миллиардов рублей в течение следующих пяти лет, а может, и больше - сейчас оценить глубину рынка в РФ сложно, так как бизнес замер в ожидании четкой нормативно-правовой базы", - сказал собеседник агентства.



"Нужно дождаться окончательных версий и законов о том, как именно будет происходить регулирование и как именно контролироваться данная сфера. Так как чем жестче все будет, тем, на мой взгляд, меньше налогов будет собираться", - говорит в свою очередь директор трейдинговой платформы Cryptorg Андрей Подолян.



"Также многое зависит от простоты взаимодействия. Чем это будет проще, тем больше налогов получит бюджет. В идеале это должен быть некий микс между самозанятым и ИП на упрощенной основе. Чтобы декларацию можно было сгенерировать в несколько кликов. Если все будет просто и прозрачно, то государство может получить колоссальные суммы", - добавил он.

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