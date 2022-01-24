Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

Картина "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Церемония вручения премии проходит в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".



Конкуренцию фильму-победителю составили "Иван Денисович" Глеба Панфилова, участвовавший в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля фильм "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Огонь" Алексея Нужного и "Уроки Фарси" Вадима Перельмана.



События фильма "Серебряные коньки" переносят зрителя в рождественский Петербург 1899 года. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах тогдашней столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса - дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.



Также картина Локшина была удостоена наград за монтаж, лучшую работу художника по костюмам и работу художника-постановщика



Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" стал Глеб Панфилов за фильм "Иван Денисович".



Конкуренцию Панфилову в этой номинации составили режиссер фильма "Серебряные коньки" Михаил Локшин и режиссеры картины "Капитан Волконогов бежал" Наталья Меркулова и Алексей Чупов.



Картина снята по мотивам рассказа писателя Александра Солженицына. Фильм повествует о лагерной жизни бывшего советского военнослужащего Ивана Шухова, сбежавшего из немецкого плена и отправленного в ГУЛАГ на 10 лет по обвинению в шпионаже в пользу немецкой разведки.



Актер Филипп Янковский признан лучшим актером в кино за фильм Панфилова. Конкуренцию ему в этой номинации составили Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал") и Константин Хабенский ("Огонь").



Лучшей актрисой стала Мария Аронова за роль в фильме "Пара из будущего" режиссера Алексея Нужного. В этой номинации также были представлены Анна Михалкова ("Депо") и Ирина Старшенбаум ("Общага").



Обладателями "Золотых орлов" в номинациях за лучшие мужскую и женскую роль второго плана стали Иван Янковский и Ирина Горбачева за роли в фильме "Огонь" Алексея Нужного.



Сценарист Роман Картон и оператор Игорь Гринякин получили "Орлов" в соответствующих номинациях за фильм "Серебряные коньки".



Награду за лучшую музыку к фильму получил Алексей Айги за композиции к фильму "Белый снег". Фильм "Огонь" отмечен наградой за звукорежиссуру. "Золотого орла" за лучшие визуальные эффекты получил фильм "Конек-Горбунок".



Награду в номинации "Лучший телевизионный сериал" получила "Седьмая симфония" режиссера Александра Котта, который рассказывает о подготовке и исполнении симфонии №7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде.



В номинации "Лучший сериал онлайн-платформ" - награды, которая вручается в этом году впервые, - удостоен сериал "Вертинский" режиссера Авдотьи Смирновой о русском шансонье Александре Вертинском.



"Орла" за лучшую мужскую роль в сериале получил Алексей Гуськов за исполнение главной роли в сериале "Седьмая симфония". В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Александра Урсуляк за роль в сериале "Пингвины моей мамы".



Также обладателями наград стали: в номинации "Лучший неигровой фильм" - "Бондарчук. Battle" режиссера Ильи Белова, лучший короткометражный фильм - "Друг" режиссера Андрея Светлова, лучшим анимационным фильмом признана работа "Конь Юлий и большие скачки" режиссеров Константина Феоктистова и Дарины Шмидт.





"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567112/