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Новосибирский институт поставит оборудование для защиты элементов ИТЭР от радиации

Оборудование
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:16    Институт ядерной физики СО РАН в 2024 году планирует поставить на площадку ИТЭР, первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося во Франции, порт-плаги - важнейшее оборудование, которое дает защиту элементов реактора от радиации и обеспечивает доступ для исследования плазмы. Об этом сообщил ТАСС советник дирекции ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Александр Бурдаков.
 
Цель проекта ИТЭР (ITER, Международный экспериментальный термоядерный реактор) - продемонстрировать возможность использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. ИТЭР сравним по масштабам с Большим адронным коллайдером и Международной космической станцией. В мае директор "ИТЭР-Россия" Анатолий Красильников сообщал ТАСС, что ИЯФ СО РАН станет центром интеграции для зарубежных участников проекта ИТЭР.
 
"Это оборудование должно быть поставлено к первой плазме, то есть в 2024 году", - сообщил Бурдаков.
 
Он пояснил, что порт-плаг представляет собой устройство весом 50 тонн со сложным диагностическим оборудованием для исследования плазмы внутри. "Нам необходимо не только обеспечить доступ к диагностикам, но и нейтронную защиту (то есть защиту от радиации - прим. ТАСС). Это два противоречивых требования, поскольку с одной стороны должно быть отверстие, с другой стороны - заглушка. Внутри порт-плага расположено очень сложное диагностическое оборудование, которое предполагает чуть ли не микроскопическую сборку с огромной точностью", - отметил ученый.
 
Бурдаков добавил, что кроме порт-плагов к 2024 году институт планирует также поставить коллиматор - необходимый для научной работы прибор, который вырезает пучок нейтральных атомов из термоядерной плазмы. Этот пучок транспортируется далее до анализатора. Анализатор измеряет энергетический спектр этих атомов и массовый состав.
 

О проекте ИТЭР
 
Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза.
 
Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. В конце июля 2020 года начался этап сборки и монтажа оборудования реактора, строительство, согласно планам, должно завершиться к 2025 году.
 
ИТЭР сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567113/

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Новосибирский институт поставит оборудование для защиты элементов ИТЭР от радиации

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:16   Институт ядерной физики СО РАН в 2024 году планирует поставить на площадку ИТЭР, первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося во Франции, порт-плаги - важнейшее оборудование, которое дает защиту элементов реактора от радиации и обеспечивает доступ для исследования плазмы. Об этом сообщил ТАСС советник дирекции ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Александр Бурдаков.
 
Цель проекта ИТЭР (ITER, Международный экспериментальный термоядерный реактор) - продемонстрировать возможность использования термоядерной энергии в промышленных масштабах. ИТЭР сравним по масштабам с Большим адронным коллайдером и Международной космической станцией. В мае директор "ИТЭР-Россия" Анатолий Красильников сообщал ТАСС, что ИЯФ СО РАН станет центром интеграции для зарубежных участников проекта ИТЭР.
 
"Это оборудование должно быть поставлено к первой плазме, то есть в 2024 году", - сообщил Бурдаков.
 
Он пояснил, что порт-плаг представляет собой устройство весом 50 тонн со сложным диагностическим оборудованием для исследования плазмы внутри. "Нам необходимо не только обеспечить доступ к диагностикам, но и нейтронную защиту (то есть защиту от радиации - прим. ТАСС). Это два противоречивых требования, поскольку с одной стороны должно быть отверстие, с другой стороны - заглушка. Внутри порт-плага расположено очень сложное диагностическое оборудование, которое предполагает чуть ли не микроскопическую сборку с огромной точностью", - отметил ученый.
 
Бурдаков добавил, что кроме порт-плагов к 2024 году институт планирует также поставить коллиматор - необходимый для научной работы прибор, который вырезает пучок нейтральных атомов из термоядерной плазмы. Этот пучок транспортируется далее до анализатора. Анализатор измеряет энергетический спектр этих атомов и массовый состав.
 

О проекте ИТЭР
 
Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза.
 
Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки. В конце июля 2020 года начался этап сборки и монтажа оборудования реактора, строительство, согласно планам, должно завершиться к 2025 году.
 
ИТЭР сооружается на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш.
 


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