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Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:17    Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
 
Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).
 
По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.
 
Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.
 
С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.
 
ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
 
Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567114/

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Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:17   Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
 
Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).
 
По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.
 
Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.
 
С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.
 
ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.
 
Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
 


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