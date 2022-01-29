Эксперт рассказал, где выгоднее всего майнить в России

Майнинг в России лучше всего развивается в регионах, где созданы самые благоприятные условия за счет более низких цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости эксперт инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.



Бокарев добавил, что аналогичная ситуация — с бытовым майнингом населения, который прибылен почти на всей территории России, а особенно в регионах с наименьшим тарифом на электроэнергию (например, Иркутская область).



По словам эксперта, профицит генерирующей мощности есть практически на всей территории Единой энергетической системы (ЕЭС) России. Профицит сетевой мощности также огромен в масштабе всей страны, однако есть временно перегруженные подстанции, оперативно увеличивающие мощность соответственно запросам потребителей.



Убытков энергетическим компаниям, по мнению Бокарева, майнинг не несет. Он отметил, что рост потребления в точках без дефицита сетевой мощности повышает эффективность использования генерирующего оборудования и снижает среднюю цену электроэнергии на рынке.



С целью урегулировать потребление электроэнергии майнерами правительство России в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.



ЦБ ранее опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вклады средств финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними инструменты.



Вместе с тем правительство утвердило дорожную карту на период до конца года, которая предусматривает регулирование, а не запрет криптовалют, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.

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