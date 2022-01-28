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"Туркменгаз" и CNPC заключат дополнительные соглашения по добыче газа в Туркмении

Сделки
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:19    Государственный концерн "Туркменгаз" и китайская CNPC заключат дополнительные соглашения по разработке газовых месторождений в Туркмении, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
 
Соответствующее постановление в рамках онлайн-заседания правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
 
Как сообщил на заседании вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений на обеспечение 16 скважин газового месторождения "Галкыныш" химической продукцией, приготовление буровых растворов, оказание инжиниринговых услуг по их эксплуатации и оснащение этих скважин соответствующим оборудованием. Сумма данного контракта составляет 372,274 миллиона китайских юаней.
 
По словам, вице-премьера, также предусматривается заключить дополнительные соглашения, "касающиеся установки профильного оборудования и оказания услуг на месторождениях "Галкыныш", "Гарабиль" и "Багаджа".
 
"В итоге, общая сумма этих соглашений составит 106,222 миллиона американских долларов", - цитирует вице-премьера "Нейтральный Туркменистан".
 
Подписав документ, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что "инвестиции должны быть возвращены получаемыми в стране сырьевыми ресурсами".
 
Ранее сообщалось, что государственный концерн "Туркменгаз" заключил с компанией СNPС контракт на завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех газовых скважин на месторождении "Галкыныш", сооружение которых было начато, но полностью не завершено компанией Gulf Oil & Gas FZE из ОАЭ. Тогда было отмечено, что оплата услуг СNPС будет произведена за счёт ежегодных поставок природного газа в КНР.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567116/

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"Туркменгаз" и CNPC заключат дополнительные соглашения по добыче газа в Туркмении

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:19   Государственный концерн "Туркменгаз" и китайская CNPC заключат дополнительные соглашения по разработке газовых месторождений в Туркмении, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
 
Соответствующее постановление в рамках онлайн-заседания правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
 
Как сообщил на заседании вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений на обеспечение 16 скважин газового месторождения "Галкыныш" химической продукцией, приготовление буровых растворов, оказание инжиниринговых услуг по их эксплуатации и оснащение этих скважин соответствующим оборудованием. Сумма данного контракта составляет 372,274 миллиона китайских юаней.
 
По словам, вице-премьера, также предусматривается заключить дополнительные соглашения, "касающиеся установки профильного оборудования и оказания услуг на месторождениях "Галкыныш", "Гарабиль" и "Багаджа".
 
"В итоге, общая сумма этих соглашений составит 106,222 миллиона американских долларов", - цитирует вице-премьера "Нейтральный Туркменистан".
 
Подписав документ, президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что "инвестиции должны быть возвращены получаемыми в стране сырьевыми ресурсами".
 
Ранее сообщалось, что государственный концерн "Туркменгаз" заключил с компанией СNPС контракт на завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех газовых скважин на месторождении "Галкыныш", сооружение которых было начато, но полностью не завершено компанией Gulf Oil & Gas FZE из ОАЭ. Тогда было отмечено, что оплата услуг СNPС будет произведена за счёт ежегодных поставок природного газа в КНР.
 


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