Bloomberg: США и ЕС близки к завершению разработки антироссийских санкций

Их могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины



США и Евросоюз близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники и конфиденциальные документы.



По утверждению агентства, санкции могут затронуть операции с суверенным долгом РФ. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет "крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах". Могут быть заморожены активы и ограничен доступ к рынкам капитала "некоторых банков и связанных с государством организаций". Также рестрикции могут коснуться "российских олигархов" и государственных предприятий.



Bloomberg подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена и руководства европейских стран не протяжении нескольких недель согласовывали детали возможных санкций. Сейчас этот процесс "близок к завершению", отмечает агентство. При этом, по его данным, США и их европейские союзники до сих пор не сошлись во мнении касательного того, что именно должно стать поводом для введения рестрикций, а также о том, какие меры следует принять в случае "агрессивных или дестабилизирующих шагов, которые не приведут к последующему вторжению российских сил на Украину".



Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали.



В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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