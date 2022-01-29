О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 29 января 2022 года, суббота , 10:43:30 мск
Нефть, Brent: $90.74 +0,92
Валюта:    77.82 -1,13    86.64 -1,83
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Bloomberg: США и ЕС близки к завершению разработки антироссийских санкций

Санкции
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:20    Их могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины
 
США и Евросоюз близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники и конфиденциальные документы.
 
По утверждению агентства, санкции могут затронуть операции с суверенным долгом РФ. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет "крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах". Могут быть заморожены активы и ограничен доступ к рынкам капитала "некоторых банков и связанных с государством организаций". Также рестрикции могут коснуться "российских олигархов" и государственных предприятий.
 
Bloomberg подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена и руководства европейских стран не протяжении нескольких недель согласовывали детали возможных санкций. Сейчас этот процесс "близок к завершению", отмечает агентство. При этом, по его данным, США и их европейские союзники до сих пор не сошлись во мнении касательного того, что именно должно стать поводом для введения рестрикций, а также о том, какие меры следует принять в случае "агрессивных или дестабилизирующих шагов, которые не приведут к последующему вторжению российских сил на Украину".
 
Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567117/

"Туркменгаз" и CNPC заключат дополнительные соглашения по добыче газа в ТуркменииNikkei: в акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ
Просмотров: 81

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

29.01.22
WSJ узнала, что санкции США нацелились на крупные российские банки и госдолг
29.01.22
Санкции США за Украину будут направлены на снижение промышленного потенциала РФ
28.01.22
Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2
28.01.22
FT узнала о подготовке ЕС санкций против газового сектора России
28.01.22
Вашингтон не введет санкции против РФ, потому что сам их опасается
28.01.22
Bloomberg: Европа потеряет гораздо больше, чем Россия, в случае нефтяных санкций
28.01.22
В Париже заявили, что возможные санкции против РФ затронут "Севпоток - 2"
27.01.22
CBS сообщил о «технических трудностях» с санкциями против Путина
27.01.22
Без долларов и смартфонов? Какими новыми санкциями США и ЕС угрожают России
27.01.22
В Госдуме объяснили, по кому ударят санкции против "Северного потока - 2"
26.01.22
Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину
26.01.22
Производители электроники оценили эффект от возможных санкций США
26.01.22
Володин заявил, что РФ расценит санкции США против Путина как враждебный шаг
26.01.22
Bloomberg: ЕС допустил ограничение РФ в конвертации валюты, экспорте и импорте из-за Украины

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Bloomberg: США и ЕС близки к завершению разработки антироссийских санкций

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:20   Их могут ввести в случае обострения ситуации вокруг Украины
 
США и Евросоюз близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники и конфиденциальные документы.
 
По утверждению агентства, санкции могут затронуть операции с суверенным долгом РФ. Кроме того, рестрикции подразумевают запрет "крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах". Могут быть заморожены активы и ограничен доступ к рынкам капитала "некоторых банков и связанных с государством организаций". Также рестрикции могут коснуться "российских олигархов" и государственных предприятий.
 
Bloomberg подчеркивает, что представители администрации президента США Джо Байдена и руководства европейских стран не протяжении нескольких недель согласовывали детали возможных санкций. Сейчас этот процесс "близок к завершению", отмечает агентство. При этом, по его данным, США и их европейские союзники до сих пор не сошлись во мнении касательного того, что именно должно стать поводом для введения рестрикций, а также о том, какие меры следует принять в случае "агрессивных или дестабилизирующих шагов, которые не приведут к последующему вторжению российских сил на Украину".
 
Ранее администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали.
 
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →