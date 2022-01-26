О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 29 января 2022 года, суббота , 10:43:41 мск
Нефть, Brent: $90.74 +0,92
Валюта:    77.82 -1,13    86.64 -1,83
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Nikkei: в акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ

Экспорт, импорт
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:21    По данным газеты, в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, но в том же периоде 2022 года их в среднем насчитывалось уже 40
 
Сотрудники газеты Nikkei проанализировали спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Соответствующая информация опубликована в субботу на сайте издания.
 
По его данным, в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.
 
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 
Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567118/

Bloomberg: США и ЕС близки к завершению разработки антироссийских санкцийВ России в 2021 году выросла средняя сумма снятия наличных в банкоматах
Просмотров: 81

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

26.01.22
Австралия готова поставлять СПГ в Европу в случае сокращения поставок российского газа
25.01.22
Европейский рынок опасается за поставки газа из России
25.01.22
Казахстан из-за аварии в стране перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта
24.01.22
Египет установил рекорд по экспорту газа в 2021 году
22.01.22
США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу
21.01.22
Австралия начинает экспортировать в Японию сжиженный водород
21.01.22
Эксперт видит потенциал роста экспорта российского угля в Азию
21.01.22
Иран возобновил поставки газа в Турцию
20.01.22
Импорт нефти из РФ в Китай в 2021 году сократился на 4,5%, до 79,64 млн тонн
20.01.22
Несырьевой неэнергетический экспорт из РФ в 2021 году вырос на треть
20.01.22
Венгрия хочет увеличить поставки российского газа
17.01.22
Экспорт нефти в АТР через порт Козьмино в Приморье достиг рекордных 35,1 млн тонн
17.01.22
Экспортная пошлина на нефть с 1 февраля повысится на $1
15.01.22
Россия сократила поставки газа в Европу в начале 2022 года

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Nikkei: в акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:21   По данным газеты, в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, но в том же периоде 2022 года их в среднем насчитывалось уже 40
 
Сотрудники газеты Nikkei проанализировали спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Соответствующая информация опубликована в субботу на сайте издания.
 
По его данным, в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.
 
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 
Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →