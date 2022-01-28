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Вильфанд сообщил о рекордно низком давлении и мартовском тепле в Москве

Москва
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:23    В конце января в Москве ожидается рекордно низкие показатели уровня атмосферного давления, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
 
По его прогнозу, столица окажется на южной периферии циклонов, давление начнет снижаться уже с вечера воскресенья, 30 января и составит 727-730 мм ртутного столба. «Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — отметил он.
 
Вильфанд рассказал, что на выходных — 29 и 30 января в Москве установится приятная для прогулок погода, будет тепло и небольшой снегопад, но уже к концу воскресенья усилится ветер. С понедельника — 31 января — и в первых днях февраля в столице воздух нагреется до — 3 градусов холода, что климатически соответствует погоде в середине марта, продолжил он. Обычно в последний день января и первый день февраля наступают наибольшие холода, однако в столице температура воздуха превысит норму на восемь градусов, резюмировал синоптик.
 
Ранее Вильфанд сказал, что в первые дни февраля теплую погоду стоит ждать почти на всей территории России, она превысит климатическую норму. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК, что январяская погода в Москве была «довольно переменчивой», то же будет характерно и для февраля.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567120/

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Вильфанд сообщил о рекордно низком давлении и мартовском тепле в Москве

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:23   В конце января в Москве ожидается рекордно низкие показатели уровня атмосферного давления, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
 
По его прогнозу, столица окажется на южной периферии циклонов, давление начнет снижаться уже с вечера воскресенья, 30 января и составит 727-730 мм ртутного столба. «Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — отметил он.
 
Вильфанд рассказал, что на выходных — 29 и 30 января в Москве установится приятная для прогулок погода, будет тепло и небольшой снегопад, но уже к концу воскресенья усилится ветер. С понедельника — 31 января — и в первых днях февраля в столице воздух нагреется до — 3 градусов холода, что климатически соответствует погоде в середине марта, продолжил он. Обычно в последний день января и первый день февраля наступают наибольшие холода, однако в столице температура воздуха превысит норму на восемь градусов, резюмировал синоптик.
 
Ранее Вильфанд сказал, что в первые дни февраля теплую погоду стоит ждать почти на всей территории России, она превысит климатическую норму. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РБК, что январяская погода в Москве была «довольно переменчивой», то же будет характерно и для февраля.
 


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