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Эксперт рассказала, на какие акции стоит обратить внимание

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:24    Эксперт Холоденко советует обратить внимание на акции финсектора на фоне ужесточения политики ФРС
 
Возможное уже в марте повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может привести к падению курсов валют и рынков акций развивающихся стран — на этом фоне стоит обратить внимание на акции финансового сектора, энергетики, биофармы и производителей товаров первой необходимости, прокомментировала РИА Новости ведущий эксперт по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
 
ФРС по итогам заседания 25-26 января ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. При этом регулятор заявил, что в скором времени необходимо начать повышение ставки для сдерживания инфляции, которая значительно превышает его прогнозы. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор пока не выработал возможных сроков повышения базовой ставки.
 
"По нашим оценкам, первое повышение ключевой ставки ФРС может произойти в марте 2022 года. До конца года можно ожидать три-четыре этапа увеличения ставки — с околонулевого уровня до зоны 0,75-1,25%. Рост рыночных процентных ставок может быть дополнительно спровоцирован сворачиванием баланса ФРС за счет отказа от реинвестирования купонных выплат по истекшим бумагам. Этот процесс может начаться в середине года", — прогнозирует Холоденко.
 
Преградой для масштабного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС может стать замедление американской экономики и обвал рынка акций. При этом при прочих равных условиях наибольшее падение могут продемонстрировать рисковые валюты и рынки акций развивающихся стран, предупредила эксперт.
 
"В секторальном разрезе увеличение процентных ставок выгодно для финансового сектора, в частности, банковской и страховой индустрий. Также стоит обратить внимание на защитные акции — сегменты энергетики, традиционные биофармкомпании и производителей товаров первой необходимости", — рекомендует Холоденко.
 
Она добавила, что наименее рискованными ценными бумагами будут те, которые движутся близко к рыночным индексам.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567121/

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Эксперт рассказала, на какие акции стоит обратить внимание

«Нефть России», 29.01.22, Москва, 09:24   Эксперт Холоденко советует обратить внимание на акции финсектора на фоне ужесточения политики ФРС
 
Возможное уже в марте повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может привести к падению курсов валют и рынков акций развивающихся стран — на этом фоне стоит обратить внимание на акции финансового сектора, энергетики, биофармы и производителей товаров первой необходимости, прокомментировала РИА Новости ведущий эксперт по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
 
ФРС по итогам заседания 25-26 января ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. При этом регулятор заявил, что в скором времени необходимо начать повышение ставки для сдерживания инфляции, которая значительно превышает его прогнозы. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор пока не выработал возможных сроков повышения базовой ставки.
 
"По нашим оценкам, первое повышение ключевой ставки ФРС может произойти в марте 2022 года. До конца года можно ожидать три-четыре этапа увеличения ставки — с околонулевого уровня до зоны 0,75-1,25%. Рост рыночных процентных ставок может быть дополнительно спровоцирован сворачиванием баланса ФРС за счет отказа от реинвестирования купонных выплат по истекшим бумагам. Этот процесс может начаться в середине года", — прогнозирует Холоденко.
 
Преградой для масштабного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС может стать замедление американской экономики и обвал рынка акций. При этом при прочих равных условиях наибольшее падение могут продемонстрировать рисковые валюты и рынки акций развивающихся стран, предупредила эксперт.
 
"В секторальном разрезе увеличение процентных ставок выгодно для финансового сектора, в частности, банковской и страховой индустрий. Также стоит обратить внимание на защитные акции — сегменты энергетики, традиционные биофармкомпании и производителей товаров первой необходимости", — рекомендует Холоденко.
 
Она добавила, что наименее рискованными ценными бумагами будут те, которые движутся близко к рыночным индексам.
 


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